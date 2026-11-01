دامغان میزبان یادواره شهدای دانش آموز استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای دانش آموز و ۱۶۸ شهید دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی در شهرستان دامغان برگزار می شود.

حجت الاسلام سید محمد میرعلی اکبری از سخنرانان کشوری، سخنران مراسم یادواره شهدای دانش آموزی استان سمنان خواهد بود.

این مراسم معنوی با حضور مردم شهید پرور استان سمنان و شهرستان دامغان شامگاه یکشنبه برگزار می شود.

این مراسم از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ در آستان مقدس امامزادگان جعفر و محمد (ع) دامغان برگزار خواهد شد.

بسیج دانش آموزی استان سمنان و همچنین اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان از عموم مردم شهید پرور شهرستان دامغان و استان سمنان دعوت کرده اند تا در این مراسم حضور یابند.