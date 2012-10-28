بیش از 6000 دانش آموز دامغانی عضو بسیجی هستند

سرگرد پاسدار محمد مطلبی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به عضویت شش هزار و 23 دانش آموز دامغانی در بسیج، اظهار داشت: از این تعداد دانش آموز بسیجی 4 هزار نفر پسر و مابقی دختر هستند.

وی تعداد عضو فعال دانش آموزان بسیجی را 880 نفر عنوان کرد و افزود: دفاع از حریم ولایت در اولویت کارهای بسیجیان قرار دارد.

مسئول بسیج دانش آموزی شهرستان دامغان از فعالیت 64 واحد مقاومت بسیج در سطح مدارس شهرهای دامغان و امیریه خبر داد و گفت: دانش آموزان بسیجی دامغانی در قالب 20 گروه پویندگان و 15 پیشگامان سازماندهی شده اند.

مطلبی نژاد از وجود گروه های حلقه های صالحین در سطح واحد های مقاومت بسیج دانش آموزی خبر داد و افزود: 16 گروه حلقه صالحین بسیج دانش آموزی در شهرستان دامغان وجود دارد که هر واحد مقاومت دارای یک حلقه صالحین و زیر مجموعه های آن نیز دارای گروه های حلقه صالحین هستند.

مطلبی نژاد به مهمترین برنامه های هفته بسیج دانش آموزی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: برگزاری یادواره شهدای دانش آموز، انجام دو رهروان شهدا ویژه دانش آموزان بسیجی، حضور در راهپیمایی یوم الله 13 آبان، برگزاری رزمایش پدافند غیرعامل، غبارروبی و عطر افشانی مزار شهداء توسط دانش آموزان بسیجی و انجام کوه پیمایی ویژه دانش آموزان بسیجی شرکت کننده در طرح بسیج سازندگی از مهمترین برنامه های هفته بسیج دانش آموزی در شهرستان دامغان است.

به گزارش مهر، هفتم تا 13 آبان ماه به نام هفته بسیج دانش آموزی نامگذاری شده و شعار امسال این هفته نیز "دانش آموز بسیجی، تبلور دانایی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" است.