آژیر خطر حمله در جنوب عربستان؛ تداوم تجاوز سعودی به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رسانه‌های سعودی از به صد درآمدن آژیر خطر در دو منطقه «خمیس مشیط» و «ابها» در جنوب عربستان سعودی در پی حمله از یمن خبر دادند.

بر اساس این گزارش، ائتلاف سعودی ضمن اذعان به این حمله مدعی شد که پدافند هوایی یک فروند موشک بالستیک حوثی‌ها را که به سمت منطقه جنوبی عربستان شلیک شده بود، رهگیری و منهدم کرد. ائتلاف سعودی همچنین مدعی رهگیری یک پهپاد یمنی شد.

در خبری دیگر، یک مقام نظامی یمنی در مصاحبه با خبرگزاری «سبأ» بار دیگر هشدار داد که تأسیسات نفتی آرامکو همچنان در تیررس نیروهای مسلح یمن قرار دارد و سرمایه‌گذاری در این شرکت «یک اقدام ماجراجویانه و پرخطر» است.

این منبع نظامی یمنی اظهار داشت: به شرکت‌های هواپیمایی بین المللی درباره استفاده از آسمان عربستان سعودی به استثنای حریم هوایی مکه مکرمه و مدینه منوره، هشدار می‌دهیم.

از سوی دیگر، ارتش سعودی مناطق مسکونی را در ناحیه الظاهر در استان مرزی صعده هدف حمله توپخانه ای قرار داد. همچنین ناحیه حیدان صعده هدف حمله موشکی سعودی ها قرار گرفت. یک شهروند یمنی هم در ناحیه مرزی شدا در تیراندازی نظامیان سعودی زخمی شد.

به گفته منابع محلی، راه ارتباطی بین لحج و تعز در منطقه کربه در ناحیه المقاطره هدف حملات هوایی سعودی قرار گرفت. این حمله موجب مسدود شدن جاده و آسیب‌دیدن خانه‌های شهروندان شد.

وزارت بهداشت دولت یمن در صنعا اعلام کرد که در پی حملات هوایی عربستان سعودی به منطقه العنین در شهرستان جبل حبشی در استان تعز، یک کودک به شهادت رسید و دو دختر بچه زخمی شدند.