به گزارش خبرگزاری مهر،خلیل قاسمی، با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه ماده ۴ و ابلاغ معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران، مدت زمان مجاز ثبت نهایی پرونده‌های ثبت آماری در رویه ملوانی از تاریخ خروج شناور، از ۹۰ روز به ۱۲۰ روز افزایش یافته است.

وی افزود: این تغییر با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی و فراهم کردن فرصت بیشتر برای فعالان اقتصادی و ملوانان در تکمیل و ثبت نهایی پرونده‌های ثبت آماری ملوانی انجام شده است.

قاسمی همچنین با اشاره به ضرورت جلوگیری از استفاده از مجوزهای حرکت (PC) قدیمی در فرآیند ثبت آماری رویه ملوانی، تصریح کرد: بر اساس ضوابط اعلام‌شده، صدور ثبت آماری صرفاً برای مجوزهای حرکتی امکان‌پذیر خواهد بود که فاصله زمانی تاریخ خروج شناور مندرج در اطلاعات PC تا تاریخ ثبت نهایی پرونده ثبت آماری، کمتر از ۹۰ روز باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: تغییر مهلت ثبت نهایی پرونده‌های ثبت آماری ملوانی به ۱۲۰ روز، با هدف تسهیل امور فعالان این حوزه و در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی اجرایی خواهد شد.