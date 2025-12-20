به گزارش خبرنگار مهر، زیرساختهای لازم برای واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی، بر اساس تصویبنامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ ت ۶۵۰۰۶ ه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ هیأت وزیران، در سامانه جامع تجارت فراهم و عملیاتی شد.
بر این اساس، متقاضیان در زمان ثبت کالا باید در فیلد «وضعیت نمایندگی»، گزینه «واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویبنامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ ت ۶۵۰۰۶ ه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ هیأت وزیران» را انتخاب کنند.
ثبتسفارش از محل این مصوبه به دو شیوه «بدون انتقال ارز» و «بانکی (از محل صادرات خود)» امکانپذیر است. در صورت انتخاب رویه «بدون انتقال ارز»، کاربران سامانه جامع تجارت پس از تعیین نوع عملیات ارزی، باید گزینه «از محل بند (۹) ماده (۳۸) آئیننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویبنامه مذکور» را بهعنوان محل تأمین ارز پرونده انتخاب کنند.
همچنین فهرست کد تعرفههای مجاز برای ثبتسفارش از محل این مصوبه در قالب فایل اکسل پیوست در سامانه قابل دسترس است. مطابق ضوابط اعلامشده، گمرکات قابل انتخاب برای ثبتسفارشهای مرتبط با این مصوبه صرفاً به گمرکات استانهای مرزی محدود میشود.
ثبتسفارشهای انجامشده از محل این تصویبنامه، علاوه بر اخذ سایر مجوزهای ارزی و فنی، نیازمند دریافت مجوز استانداری مربوطه نیز هستند. این مجوز بهصورت سیستمی و بر اساس گمرک انتخابی، به پرونده ثبتسفارش افزوده خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، ثبتسفارشهایی که با نوع عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» انجام میشوند، مشمول بررسی سقف اعتباری خواهند بود. اعتبار این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۴ تعیین شده و ایجاد ثبتسفارش جدید از محل آن تنها تا پایان سال جاری امکانپذیر است.
در پایان تأکید شده است تعرفههای مشمول این مصوبه به فهرست تعرفههای مجاز تمامی رویههای ثبت آماری اضافه شدهاند و ثبت آماری کالاهای یادشده بدون هیچ تغییری در فرآیندهای موجود امکانپذیر خواهد بود.
