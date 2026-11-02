به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر ملک زاده اظهار کرد: مرزبانان غیور استان هرمزگان در راستای مبارزه بی‌امان با پدیده شوم قاچاق، طی چندعملیات موفق شدند ضربه‌ای مهلک و میلیاردی به باندهای قاچاق کالای دخانی وارد کنند. ارزش کل کالای کشف‌شده در این مدت، به رقم خیره‌کننده یک هزار و ۶۵۷ میلیارد و ۲۴ میلیون ریال بالغ شده است.

جانشین مرزبانی استان هرمزگان، با اشاره به سودجویی‌های کلان قاچاقچیان در حوزه دخانیات تصریح کرد: مرزبانان استان هرمزگان با اشراف اطلاعاتی کامل و رصد شبانه‌روزی نوار ساحلی و آب‌های خلیج فارس، اجازه هیچ‌گونه ناامنی اقتصادی و قاچاق کالا را به سوداگران مرگ و مخلان اقتصاد کشور نخواهند داد.

به گفته وی، در این عملیات‌ها تعداد ۵فروند شناور ۲دستگاه خودرو ، ۱۰ هزار و ۶۳۹ کیلوگرم تنباکوی میوه‌ای و ۱۶ میلیون و ۵۶۶ هزار نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شده است که بخش عمده‌ای از آن در سواحل و آب‌های استان شناسایی و توقیف شد.

سرهنگ ملک زاده در پایان با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اولویت‌های اصلی مجموعه مرزبانی است، خاطرنشان کرد: این قبیل اقدامات قاچاقچیان نه تنها ضربه مستقیم به سلامت شهروندان و پویایی اقتصاد ملی است، بلکه با هوشیاری فرزندان این مرز و بوم در مرزبانی هرمزگان، در نطفه خفه شده و با متخلفان قاطعانه و بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.