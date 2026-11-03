به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان همدان به پرونده قاچاق ۳۳۲ کیلوگرم پوشاک دست دوم خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های قانونی و با توجه به ارائه نکردن مدارک و مستندات گمرکی از سوی متهم اتهام قاچاق محرز تشخیص داده شد و بر همین اساس شعبه علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان ادامه داد: این محموله قاچاق از سوی ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان همدان در بازرسی از یک منزل مسکونی کشف و پرونده آن برای سیر مراحل قانونی و صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.