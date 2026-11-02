به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت تحول در سازوکار نظارت بر دفاتر اسناد رسمی، خواستار بازنگری در ساختار اداری دادستانی انتظامی سردفتران و دفتریاران، تعیین شرح وظایف مشخص برای دادستان‌های انتظامی استان‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرایند بازرسی و ارزیابی عملکرد دفاتر شد.

بابایی در دیدار با دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران و کارکنان این مجموعه، با اشاره به جایگاه نظارتی و صیانتی دادستانی انتظامی در حفظ سلامت فرایندهای سردفتری، اصلاح ساختار اداری این مجموعه و ارتقای کارآمدی آن را ضروری دانست و اظهار کرد: برای تحقق این هدف، باید شرح وظایف دادستان‌های انتظامی در استان‌ها به‌صورت دقیق و مشخص تعریف شود و فعالیت آنان از رویکردهای صرفاً اداری فاصله گرفته و ماهیتی کاملاً میدانی پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت شأن و جایگاه حرفه سردفتری در فرایندهای نظارتی افزود: برخورد با دفاتر اسناد رسمی باید همراه با حفظ کرامت، عزت و جایگاه سردفتران باشد و نباید به اعتبار این حرفه خدشه‌ای وارد شود؛ با این حال، صیانت از شأن سردفتری به معنای اغماض در برابر تخلفات نیست و با سردفتران متخلف، به‌ویژه افرادی که تخلفات خود را تکرار می‌کنند، باید برخورد متناسب و قاطع صورت گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تفکیک میان تخلفات سهوی و تخلفات عمدی و تکرارشونده تصریح کرد: در مواجهه با خطاهای سهوی باید فرصت اصلاح رفتار و جبران اشتباه به سردفتر داده شود و رویکرد نظارتی در قبال دفاتر اسناد رسمی، در کنار برخورد قانونی، مبتنی بر مراقبت و پیشگیری باشد؛ اما در خصوص سردفترانی که دارای تعدد تخلف هستند و رفتارهای خلاف مقررات را تکرار می‌کنند، تشدید مجازات باید مورد توجه قرار گیرد.

بابایی همچنین بر ضرورت تقویت نقش دادستان‌ها و دادیاران انتظامی در تمام مراحل رسیدگی، از زمان تشکیل پرونده تا اجرای حکم تأکید کرد و گفت: نظارت دادستان‌های انتظامی بر روند رسیدگی و اجرای احکام باید به‌صورت مستمر و مؤثر دنبال شود.

وی استفاده از فناوری‌های نوین و استقرار نظام نظارت هوشمند را از الزامات تحول در عملکرد دادستانی انتظامی دانست و بر به‌روزرسانی چک‌لیست‌های بازرسی، هوشمندسازی فرایند ارزیابی عملکرد دفاتر و بهره‌گیری از ابزارهای فناورانه برای شناسایی دقیق‌تر تخلفات تأکید کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به ضرورت اتصال سامانه‌های نظارتی به بانک اطلاعات اثر انگشت، شناسایی و مسدودسازی بسترها و زمینه‌های فسادزا را از اولویت‌های نظام نظارت بر دفاتر اسناد رسمی برشمرد.

بابایی با تأکید بر ضرورت استقرار تشکیلات دادستانی انتظامی در مراکز استان‌ها، خاطرنشان کرد: آموزش مستمر، ارتقای توان تخصصی نیروها و توسعه ساختار اداری دادستانی‌های انتظامی باید به‌صورت جدی دنبال شود تا نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی با دقت، سرعت و اثربخشی بیشتری انجام گیرد.

وی در پایان با اشاره به جایگاه حرفه‌ای و اجتماعی سردفتران اظهار کرد: بخش عمده‌ای از سردفتران کشور افرادی شریف، متدین و قانون‌مدار هستند و نباید اجازه داد تخلفات معدودی از افراد، اعتبار و وجهه این صنف را خدشه‌دار کند. رویکرد سازمان ثبت، حمایت و صیانت از سردفتران قانون‌مدار در کنار برخورد قانونی و قاطع با متخلفان و ارتقای سلامت و شفافیت در ارائه خدمات ثبتی است.