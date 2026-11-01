به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی، در حاشیه جلسه رسیدگی به دادخواست خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی، با اشاره به حمله ناجوانمردانه به زندان اوین اظهار کرد: متأسفانه در جریان جنگ ۱۲ روزه، حمله‌ای ناجوانمردانه به زندان اوین صورت گرفت که از مصادیق جنایت جنگی و نقض آشکار مقررات بین‌المللی محسوب می‌شود.

وی افزود: همکارانی که در این حمله به شهادت رسیدند، همگی از کارکنان و مأموران غیرنظامی سازمان زندان‌ها بودند که وظیفه آنان اصلاح و تربیت و خدمت‌رسانی به زندانیان بود؛ بنابراین هدف قرار دادن این افراد، نقض آشکار قوانین و مقررات بین‌المللی است.

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری ابعاد حقوقی و بین‌المللی این جنایت، گفت: در همین راستا، دستور پیگیری موضوع به دادستانی کل کشور و مرکز وکلای قوه قضاییه صادر شد که خوشبختانه مرکز وکلا با جدیت این موضوع را دنبال کرده و مسئولیت وکالت خانواده‌های شهدای حمله به زندان اوین را بر عهده گرفته است.

آسیابی با قدردانی از رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه و گروه وکلای این پرونده، ادامه داد: امروز شاهد دفاعیات بسیار خوب و مستدل وکلای قوه قضاییه بودیم و امیدواریم با برگزاری جلسات دادرسی، شاهد صدور حکمی عادلانه و قاطع علیه متجاوزان باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری ابعاد بین‌المللی این جنایت تصریح کرد: همان‌طور که در درخواست خانواده‌های معظم شهدا و دفاعیات وکلای پرونده نیز مطرح شد، موضوع باید در مراجع بین‌المللی کیفری نیز منعکس و پیگیری شود تا ابعاد مختلف این جنایت مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس سازمان زندان‌ها در پایان با تأکید بر حمایت از خانواده‌های معظم شهدای این حادثه خاطرنشان کرد: ما در سازمان زندان‌ها خود را خدمت‌گزار خانواده‌های معظم شهدا می‌دانیم و پیگیری مشکلات و مسائل آنان را وظیفه خود می‌دانیم و تلاش خواهیم کرد در این مسیر از هیچ اقدامی دریغ نکنیم.