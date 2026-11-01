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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

حمله به زندان اوین در مراجع بین‌المللی پیگیری شود

حمله به زندان اوین در مراجع بین‌المللی پیگیری شود

رئیس سازمان زندان‌ها، حمله به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه را مصداق جنایت جنگی دانست و بر ضرورت پیگیری ابعاد حقوقی و بین‌المللی این حادثه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی، در حاشیه جلسه رسیدگی به دادخواست خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی، با اشاره به حمله ناجوانمردانه به زندان اوین اظهار کرد: متأسفانه در جریان جنگ ۱۲ روزه، حمله‌ای ناجوانمردانه به زندان اوین صورت گرفت که از مصادیق جنایت جنگی و نقض آشکار مقررات بین‌المللی محسوب می‌شود.

وی افزود: همکارانی که در این حمله به شهادت رسیدند، همگی از کارکنان و مأموران غیرنظامی سازمان زندان‌ها بودند که وظیفه آنان اصلاح و تربیت و خدمت‌رسانی به زندانیان بود؛ بنابراین هدف قرار دادن این افراد، نقض آشکار قوانین و مقررات بین‌المللی است.

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری ابعاد حقوقی و بین‌المللی این جنایت، گفت: در همین راستا، دستور پیگیری موضوع به دادستانی کل کشور و مرکز وکلای قوه قضاییه صادر شد که خوشبختانه مرکز وکلا با جدیت این موضوع را دنبال کرده و مسئولیت وکالت خانواده‌های شهدای حمله به زندان اوین را بر عهده گرفته است.

آسیابی با قدردانی از رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه و گروه وکلای این پرونده، ادامه داد: امروز شاهد دفاعیات بسیار خوب و مستدل وکلای قوه قضاییه بودیم و امیدواریم با برگزاری جلسات دادرسی، شاهد صدور حکمی عادلانه و قاطع علیه متجاوزان باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری ابعاد بین‌المللی این جنایت تصریح کرد: همان‌طور که در درخواست خانواده‌های معظم شهدا و دفاعیات وکلای پرونده نیز مطرح شد، موضوع باید در مراجع بین‌المللی کیفری نیز منعکس و پیگیری شود تا ابعاد مختلف این جنایت مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس سازمان زندان‌ها در پایان با تأکید بر حمایت از خانواده‌های معظم شهدای این حادثه خاطرنشان کرد: ما در سازمان زندان‌ها خود را خدمت‌گزار خانواده‌های معظم شهدا می‌دانیم و پیگیری مشکلات و مسائل آنان را وظیفه خود می‌دانیم و تلاش خواهیم کرد در این مسیر از هیچ اقدامی دریغ نکنیم.

کد مطلب 6996391
مهسا حيدری توچائی

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