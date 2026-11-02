به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی، ظهر دوشنبه، در جلسه شورای اداری ورامین، مدیریت مصرف انرژی، تقویت پدافند غیرعامل و افزایش تاب‌آوری اجتماعی را از اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار کرد: کشور در هفت ماه گذشته شرایط پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته و با همراهی مردم، هدایت‌های مقام معظم رهبری و تلاش ارکان نظام و اعضای شورای عالی امنیت ملی، بخش قابل‌توجهی از مشکلات و بحران‌ها مدیریت شده است.

وی با اشاره به تهدیدات ناشی از جنگ ترکیبی و مسائل اقتصادی و اجتماعی افزود: برخی از این تهدیدات به‌تنهایی می‌توانند نظام‌های مختلف را با بحران‌های جدی مواجه کنند، اما همراهی مردم و مدیریت مبتنی بر باورها و اعتقادات از عوامل مهم عبور از شرایط دشوار بوده است.

عباسی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی تدابیر لازم پیش از وقوع بحران تصریح کرد: جلسات مشترک شورای پدافند غیرعامل و مدیریت بحران با هدف آمادگی برای مقابله با تهدیدات احتمالی و اتخاذ تدابیر لازم در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه زیرساخت‌های حیاتی، برگزار می‌شود.

فرماندار ورامین مدیریت مصرف برق، گاز و سوخت را از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌رو برشمرد و گفت: با تغییر فصل و احتمال بروز محدودیت در حوزه انرژی، همه دستگاه‌های اجرایی باید برای مدیریت مصرف و افزایش تاب‌آوری جامعه برنامه‌ریزی کنند.

وی نقش رسانه‌ها و افراد اثرگذار در اصلاح الگوی مصرف را مهم دانست و افزود: ائمه جمعه، مدیران دستگاه‌ها، رؤسای اتحادیه‌ها، شوراها و رسانه‌ها باید از ظرفیت‌های ارتباطی خود برای آگاه‌سازی مردم و ترویج فرهنگ صحیح مصرف انرژی استفاده کنند.

عباسی همچنین با اشاره به فرارسیدن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز اظهار کرد: تدابیر لازم برای برگزاری باشکوه راهپیمایی ۱۳ آبان باید اتخاذ شود تا این مراسم با حضور پرشور مردم برگزار شود.

فرماندار ورامین در بخش دیگری از سخنان خود، شورای اداری را مرجع هماهنگی و رفع مشکلات مردم دانست و خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی، دهیاران، رؤسای اتحادیه‌ها و سایر مسئولان باید موانع و مشکلات موجود در مسیر خدمت‌رسانی را در این جلسات مطرح کنند تا با هم‌افزایی و همکاری، راهکارهای عملی برای رفع آن‌ها اتخاذ شود.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی مجامع خیرین شهرستان ادامه داد: ظرفیت خیرین در حوزه‌هایی مانند سلامت، مدرسه‌سازی و کتابخانه‌سازی باید سازماندهی شود تا حمایت از خانواده‌های نیازمند، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست با انسجام و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

عباسی همچنین با اشاره به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن، خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی با عوامل اجرایی این طرح شد و بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره شیوه‌های جدید اجرای سرشماری تأکید کرد.

وی در پایان هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، آمادگی در برابر بحران‌ها، صیانت از زیرساخت‌های حیاتی و مشارکت عمومی را از الزامات مدیریت شرایط پیش‌رو عنوان کرد.