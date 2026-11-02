به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در نشست مشترک با مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل با تأکید بر اهمیت سلامت و امنیت غذایی جامعه اظهار کرد: تأمین سلامت غذایی و صیانت از بهداشت عمومی شهروندان خط قرمز مدیریت شهرستان است و در همین راستا، تدوین «طرح جامع مقابله با کشتار غیرمجاز دام» با تکیه بر نظرات کارشناسی و علمی در دستور کار قرار گرفته که به‌صورت پایلوت در یکی از مناطق منتخب به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی با اشاره به لزوم اهتمام و هم‌افزایی همه‌جانبه دستگاه‌های متولی، افزود: مقابله ریشه‌ای با معضل کشتار غیرمجاز نیازمند برخورد صرفاً سلبی نیست، بلکه باید از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی، اقناعی و زیرساختی شهرستان استفاده شود تا زنجیره عرضه و توزیع گوشت به شیوه‌ای اصولی و استاندارد ساماندهی گردد.

فرماندار اردبیل ساماندهی دست‌اندرکاران و فعالان زنجیره تولید تا توزیع گوشت را از اولویت‌های اصلی برشمرد و تصریح کرد: با تکمیل زیرساخت‌ها، زمینه فعالیت قانونمند و بهداشتی تمامی عوامل این بخش فراهم خواهد شد تا هم معیشت فعالان صنف تضمین شود و هم مصرف‌کنندگان با اطمینان‌خاطر از فرآورده‌های دامی سالم و دارای تأییدیه دامپزشکی بهره‌مند شوند.

قلندری همچنین با اشاره به روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌های زیرساختی حوزه کشتارگاهی شهرستان خاطرنشان کرد: پروژه کشتارگاه آراللو یکی از طرح‌های محوری است که مجموعه فرمانداری حمایت همه‌جانبه و قاطعی را جهت تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از آن به کار بسته است.

وی تأکید کرد: خوشبختانه کشتارگاه صنعتی نیز در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، طی سال جاری به بهره‌برداری رسمی خواهد رسید که با افتتاح این مجموعه‌ها، تحولی چشمگیر در ارتقای بهداشت فرآورده‌های خام دامی و آرامش خاطر شهروندان در شهرستان اردبیل رقم خواهد خورد.