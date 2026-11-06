بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه‌های حمایتی این وزارتخانه اظهار کرد: امسال ۱۲ همت تسهیلات برای حمایت از مشاغل خرد، فعالان صنایع‌دستی و بوم‌گردی مصوب شده که امیدواریم پرداخت آن به‌زودی آغاز شود.

وی با اشاره به افزایش دو برابری اعتبارات این بخش نسبت به سال گذشته افزود: سال گذشته حدود ۶ همت برای این حوزه در نظر گرفته شده بود که از این میزان حدود ۳.۲ همت، معادل ۵۵ درصد، پرداخت شد؛ اما امسال با افزایش منابع به ۱۲ همت، ظرفیت حمایتی وزارتخانه رشد قابل توجهی داشته است.

ندایی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم تسهیلات امسال، استقلال وزارت میراث فرهنگی در فرآیند پرداخت است، گفت: در گذشته پرداخت این تسهیلات از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌ها انجام می‌شد، اما اکنون وزارت میراث فرهنگی به‌صورت مستقل متقاضیان را معرفی می‌کند و فرآیند پرداخت از طریق بانک‌ها انجام می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی ادامه داد: بخشی از منابع از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده و تلاش شده است تسهیلات با شرایط مناسب‌تری در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد. همچنین منابع تسهیلاتی میان اعتبارات ملی و استانی توزیع می‌شود و میزان تخصیص هر استان با توجه به نیازها و ظرفیت جذب آن تعیین خواهد شد.

وی با اشاره به امکان بازگشت منابع تسهیلاتی و استفاده مجدد از آن‌ها تصریح کرد: با بازپرداخت تسهیلات، منابع دوباره به چرخه پرداخت بازمی‌گردد و می‌تواند برای حمایت از متقاضیان جدید مورد استفاده قرار گیرد. تسهیلات برخی طرح‌ها نیز دارای دوره تنفس یک‌ساله است و در بعضی موارد بازپرداخت پس از بهره‌برداری از پروژه آغاز می‌شود.

ندایی با اشاره به آثار اشتغال‌زایی این حمایت‌ها گفت: تنها در سال گذشته و در حوزه صنایع‌دستی، از محل پرداخت تسهیلات با نرخ سود چهار درصد، برای حدود ۱۸ هزار نفر در کشور اشتغال ایجاد شد.

اختصاص ۳.۲ همت برای مرمت آثار و توسعه زیرساخت‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات حوزه مرمت و زیرساخت اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۳.۲ همت اعتبار در اختیار استان‌ها قرار گرفته تا پروژه‌های مرمتی و زیرساختی با جدیت دنبال شود. این اعتبار علاوه بر منابعی است که استان‌ها از طریق استانداری‌ها و شوراهای برنامه‌ریزی برای تکمیل زیرساخت‌های گردشگری و میراث فرهنگی اختصاص داده‌اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی با بیان اینکه میزان تخصیص اعتبارات این وزارتخانه در سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۰ درصد بوده است، اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها و مشکلات اعتباری، تخصیص مناسبی انجام شده و پروژه‌های مهمی در حوزه زیرساخت‌های وزارتخانه و استان‌ها در حال اجراست.

تقویت امکانات و ساختار اداری وزارت میراث فرهنگی

ندایی همچنین از تأمین تجهیزات و تقویت امکانات اجرایی استان‌ها خبر داد و گفت: طی یک‌ونیم سال گذشته حدود ۱۰۰ دستگاه خودرو برای استفاده در استان‌ها تأمین و توزیع شده است. همچنین تأمین ۱۲۰ دستگاه موتورسیکلت برای استان‌ها در دستور کار قرار دارد تا روند نظارت و پیگیری امور اجرایی با توان بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به برنامه توسعه فضاهای اداری وزارتخانه افزود: در سطح کشور حدود ۳۸۰ شهرستان نیازمند ساماندهی و تأمین فضای اداری هستند و برای ساخت و تکمیل ساختمان‌های مورد نیاز، استفاده از ظرفیت مولدسازی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی با اشاره به تقویت نیروی انسانی این مجموعه اظهار کرد: در حالی که پیش از این حدود چهار هزار و ۸۰۰ پست سازمانی در وزارتخانه وجود داشت، چهار هزار پست سازمانی جدید نیز به مجموعه اضافه شد. همچنین برای حدود ۹۰ شهرستان که فاقد اداره یا نمایندگی میراث فرهنگی بودند، نمایندگی ایجاد شده و در برخی مناطق نیز نمایندگی‌ها به اداره ارتقا یافته‌اند.