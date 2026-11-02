به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، علیرضا نجیمی مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست تخصصی انعقاد تفاهم‌نامه‌های علمی و رونمایی از دستاوردهای دیرینه‌شناسی سازند مراغه، با اشاره به پیگیری‌ها برای تأمین اعتبارات دولتی این پروژه اظهار کرد: این طرح مهم علمی و زیست‌محیطی در مسیر تأمین اعتبار قرار دارد و در حال حاضر با جدیت، راهکارها و مسیرهای قانونی برای تحقق آن از محل اعتبارات دولتی در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به منابع مالی افزود: اتکای صرف به اعتبارات دولتی برای پیشبرد این پروژه کافی نیست و باید از ظرفیت مشارکت سایر بخش‌ها و منابع مالی متنوع نیز استفاده کرد. در این راستا، تدوین و ارائه یک طرح جامع سرمایه‌گذاری با توجیه اقتصادی قوی، از الزامات جذب مشارکت بخش خصوصی و سایر سرمایه‌گذاران است.

نجیمی همچنین با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از توانمندی‌های بومی و ظرفیت‌های استانی گفت: با توجه به شرایط موجود، باید تمرکز ویژه‌ای بر ظرفیت‌های درون استان داشته باشیم و از توانمندی‌های محلی برای توسعه این منطقه بهره بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: تعریف برنامه‌های طبیعت‌گردی و گردشگری پایدار در کنار فعالیت‌های علمی و پژوهشی منطقه فسیلی مراغه، می‌تواند ضمن ایجاد محرک‌های اقتصادی، زمینه جلب مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی را فراهم کند.

مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان تأکید کرد: پیوند میان پژوهش‌های دیرینه‌شناسی و صنعت گردشگری طبیعی، علاوه بر ارتقای جایگاه بین‌المللی سازند مراغه، نقش مؤثری در حفاظت و صیانت پایدار از این سرمایه ارزشمند ملی خواهد داشت.