به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار دوشنبه شب در دیدار با دهیار روستای عسکری، به همراه اعضای شورای اسلامی این روستا،بر ضرورت رسیدگی به مطالبات مردم و توسعه زیر ساخت‌های این روستا تأکید کرد.

فرماندار شهرستان عسلویه در این دیدار، وحدت، همدلی و تلاش برای رفع مشکلات مردم را از اولویت‌های شهرستان دانست و افتتاح مجموعه ورزشی ۲ هزار نفری روستای عسکری را اقدامی ارزشمند در توسعه نشاط اجتماعی و ورزشی عنوان کرد که می‌تواند الگویی برای سایر روستاها باشد.

پاسالار همچنین با اشاره به فرسودگی فضای آموزشی موجود، از پیگیری ایجاد فضای آموزشی جدید در این روستا خبر داد.

در ادامه، دهیار روستای عسکری گزارشی از اقدامات یک سال گذشته ارائه کرد و اعضای شورا نیز به بیان مسائل، مشکلات و مطالبات روستا پرداختند.