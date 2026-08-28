فرماندار عسلویه: ۳۰۷ پروژه در شهرستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار جمعه شب به مناسبت هفته دولت در جمع مردم عسلویه با تشریح بخشی از دستاوردهای یک سال گذشته، از اجرای ۳۰۷ پروژه عمرانی، زیرساختی و اقتصادی در شهرستان خبر داد و گفت: این اقدامات حاصل همگرایی مجموعه ارکان حاکمیت، دستگاه‌های اجرایی، شوراها، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، مدیران صنعت، حمایت استاندار و همراهی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مهم‌تر از همه، مشارکت و همراهی مردم است.

وی اظهار کرد: در یک سال گذشته تلاش مجموعه مدیریت شهرستان بر این بوده است که با همگرایی و همکاری همه دستگاه‌ها، مسیر توسعه، عمران و آبادانی عسلویه را با جدیت دنبال کنیم و خوشبختانه مدیران دستگاه‌های اجرایی در این مسیر همراهی خوبی داشته‌اند.

تدوین سند توسعه شهرستان بر اساس نیازهای واقعی مردم

فرماندار عسلویه با اشاره به تدوین سند توسعه شهرستان گفت: در فرمانداری، با همکاری دستگاه‌های اجرایی، سندی راهبردی برای توسعه شهرستان تدوین کردیم که مبنای برنامه‌ریزی و پیگیری پروژه‌ها قرار گرفت.

وی افزود: حضور مدیران در میان مردم، ارتباط مستقیم با جامعه، همراهی رسانه‌ها و انتقال دقیق مطالبات و نیازهای واقعی مردم، به شناسایی اولویت‌های شهرستان و تدوین این سند توسعه کمک کرد.

پاسالار خاطرنشان کرد: ۳۰۷ پروژه عمرانی، زیرساختی و اقتصادی در یک سال گذشته در چارچوب همین نگاه و بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده دنبال شد که بخشی از آنها به بهره‌برداری رسیده، بخشی کلنگ‌زنی شده و تعدادی نیز در روزهای آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

ارتقای سرانه آموزشی؛ یکی از محورهای اصلی توسعه

رئیس شورای اداری شهرستان عسلویه با اشاره به وضعیت زیر ساخت‌های آموزشی شهرستان اظهار کرد: در ابتدای حضور در شهرستان، موضوع تناسب رشد جمعیت با زیر ساخت‌های آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد تعداد دانش‌آموزان افزایش یافته، اما فضای آموزشی متناسب با این رشد توسعه پیدا نکرده است.

فرماندار عسلویه افزود: بر همین اساس، توسعه زیرساخت‌های آموزشی به یکی از محورهای اصلی سند توسعه شهرستان تبدیل شد و در راستای نهضت مدرسه‌سازی، اقدامات گسترده‌ای انجام گرفت.

وی گفت: در سال گذشته سه مدرسه به بهره‌برداری رسید و سه مدرسه دیگر نیز آماده بهره‌برداری است که ان‌شاءالله در روزهای آینده با حضور مسئولان ملی و استانی افتتاح خواهد شد.

پاسالار ادامه داد: مدارس بزرگ ۱۲ کلاسه در نقاط مختلف شهرستان در حال آماده‌ سازی است و همچنین بزرگ‌ترین هنرستان فنی و حرفه‌ای منطقه را در دست احداث و تکمیل داریم که در ماه‌های آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را متناسب با نیاز جوانان و نوجوانان و نیازهای صنعت توسعه دهیم.

فرماندار عسلویه با اشاره به ارتقای سرانه فضای آموزشی گفت: سرانه فضای آموزشی شهرستان از ۵.۷۷ مترمربع به ۷.۱۱ مترمربع افزایش یافته است که این یک دستاورد مهم در دولت چهاردهم محسوب می‌شود.

وی از همکاری اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، آموزش و پرورش، شورای راهبردی و سایر مجموعه‌های مؤثر در اجرای این پروژه‌ها قدردانی کرد و افزود: نقش فرمانداری در این میان، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف بوده است.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی

پاسالار، توسعه سرانه ورزشی را یکی دیگر از محورهای سند توسعه شهرستان عنوان کرد و گفت: سرانه فضای ورزشی نیز متناسب با رشد جمعیت و افزایش تعداد جوانان و نوجوانان نبود و به همین دلیل این موضوع در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در سال جاری دو سالن ورزشی و سه زمین چمن مصنوعی افتتاح شد و در هفته‌های آینده نیز بزرگ‌ترین ورزشگاه روستایی جنوب کشور به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار عسلویه خاطرنشان کرد: این پروژه با همت شوراها و دهیاری‌ها و استفاده مطلوب از منابع و ظرفیت‌های موجود در دستور کار قرار گرفت و یکی از ثمرات مهم سند توسعه شهرستان است.

تأمین آب پایدار؛ مطالبه جدی مردم عسلویه

وی تأمین آب پایدار را یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم شهرستان دانست و اظهار کرد: سال گذشته برای تأمین آب مورد نیاز مردم تلاش زیادی صورت گرفت و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، توانستیم وضعیت آب را مدیریت کنیم و میزان نارضایتی در این حوزه کاهش یابد.

پاسالار افزود: با این حال، هدف ما تأمین آب پایدار برای مردم است و در همین راستا توسعه آب‌شیرین‌کن‌های بزرگ و کوچک‌مقیاس در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: در روزهای آینده فاز نخست یک آب‌شیرین‌کن بزرگ به بهره‌برداری خواهد رسید و در کنار آن، پروژه‌های آب‌شیرین‌کن کوچک‌مقیاس نیز برای روستاها و مناطق مختلف شهرستان در حال اجراست.

فرماندار عسلویه اضافه کرد: در همین زمینه ، آب‌شیرین‌کن ۳۰۰ مترمکعبی در روستای اخند و آب‌شیرین‌کن ۲۰۰ مترمکعبی در روستای بستانو در حال آماده‌ سازی و بهره‌برداری هستند تا هر روستا بتواند بخشی از نیاز آبی پایدار خود را تأمین کند.

اجرای پروژه‌های مهم راهسازی و بهسازی مسیرها

فرماندار عسلویه یکی دیگر از محورهای سند توسعه شهرستان را توسعه راه‌ها و ارتقای ایمنی جاده‌ای عنوان کرد و گفت: یکی از پروژه‌های مهم، تعریض و بهسازی مسیر حدود ١۶ کیلومتری هاله به چاه‌مبارک است که روستاهای ساحلی نایبند را به شهر چاه‌ مبارک متصل می‌کند.

وی افزود: این پروژه با اعتباری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان و در مدت پیش‌بینی‌شده ۱۸ ماه اجرا خواهد شد و عملیات اجرایی آن به‌صورت رسمی آغاز می‌شود.

فرماندار عسلویه همچنین به مسیر اخند به مُهر اشاره کرد و گفت: این مسیر نیز یکی از مطالبات مردم است که مراحل مناقصه آن انجام شده و پیمانکار مشخص شده است و ان‌شاءالله عملیات اصلاح و بهسازی آن نیز به‌ زودی آغاز خواهد شد.

راه‌اندازی مرکز دیالیز؛ تحقق یکی از مطالبات مهم مردم:وی با اشاره به پروژه مرکز دیالیز شهرستان اظهار کرد: راه‌اندازی مرکز دیالیز یکی از مطالبات جدی مردم عسلویه بوده و از ابتدای حضور در شهرستان، پیگیری ویژه‌ای برای تحقق آن انجام شده است.

پاسالار افزود: ساختمان مرکز به پایان رسیده و تجهیزات مورد نیاز آن نیز که بخش قابل توجهی از هزینه پروژه را شامل می‌شود، در حال تأمین است و امیدواریم در هفته‌های آینده تجهیزات وارد شهرستان شود.

وی خاطرنشان کرد: حتی اگر این مرکز در هفته دولت به بهره‌برداری نرسد، تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر طی ماه آینده، شاهد افتتاح مرکز دیالیز و ارائه خدمات تخصصی به مردم باشیم.

استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه عسلویه:فرماندار عسلویه در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در منطقه گفت: توسعه عسلویه نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه ظرفیت‌هاست؛ از صنعت و فناوری گرفته تا دانشگاه، مردم، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی.

وی افزود: رسانه‌ها نیز با حضور مستمر در برنامه‌ها، جلسات و اجتماعات و انتقال مشکلات و کاستی‌ها، نقش مهمی در شناسایی نیازهای واقعی مردم و اصلاح مسیرها دارند.

پاسالار در پایان از همه مدیران، مسئولان، شوراها، دهیاران، شهرداران، مدیران صنعت، رسانه‌ها و مردم که در مسیر توسعه شهرستان همراهی کرده‌اند، صمیمانه قدردانی کرد.