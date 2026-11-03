به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول اعلام کرد: عملیات خنثی‌سازی و انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ اخیر، امروز از ساعت ۹.۴۰ تا ۱۱ ، توسط گروه‌های فنی و تخصصی نیروهای مسلح انجام می‌شود.

روابط عمومی فرمانداری دزفول، شنیده‌شدن صدای انفجار در زمان اعلام شده ناشی از فرآیند فنی خنثی‌سازی و انهدام کنترل‌شده مهمات است و شهروندان با اطلاع از موضوع و رعایت توصیه‌های ایمنی، آرامش خود را حفظ کنند

این انفجارها ممکن است در برخی مناطق شدت بیشتری داشته باشند لذا جای نگرانی نیست و شهروندان به شایعات پیرامون این انفجارها توجه نکنند.