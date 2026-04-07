به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که در راستای عملیات خنثیسازی و انهدام مهمات باقیمانده از حملات آمریکایی ـ صهیونیستی در محدوده شهرضا و برخی روستاهای اطراف، امروز سهشنبه ۱۸ فروردین ماه انفجارهای کنترلشده انجام میشود.
بر اساس این اطلاعیه، این عملیات از ساعت ۱۰ صبح آغاز شده و احتمال شنیده شدن صدای انفجارها تا حوالی ظهر در شهرضا و مناطق اطراف وجود دارد.
در این اطلاعیه تأکید شده است که این انفجارها کاملاً کنترلشده بوده و در چارچوب اقدامات ایمنی برای پاکسازی مهمات انجام میشود و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
