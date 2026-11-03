به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بخشداری مرکزی یزد، سعید زعیم رحیم‌آبادی در بازدید از این پروژه، با اشاره به نقش این مسیر در تسهیل تردد و روان‌سازی ترافیک میان روستاهای شهرستان، خواستار تسریع در اجرای عملیات و رعایت کامل اصول فنی و ایمنی شد.

در این بازدید، فصاحت، مسئول واحد عمران شرکت تعاونی دهیاری‌ها، با ارائه گزارشی از روند اجرا اعلام کرد: عملیات آسفالت این بلوار در محدوده‌ای به مساحت حدود ۱۰ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال در حال انجام است و به‌زودی به پایان می‌رسد.

همچنین در نشست بخشدار مرکزی با میرعبدالهی، دهیار اکرمیه، موضوع ساماندهی فضای سبز، خط‌کشی معابر و اجرای الزامات ایمنی بلوار بررسی شد و بر ضرورت پیگیری دهیاری برای ارتقای کیفیت خدمات و ایمنی تردد در این محدوده تأکید شد.