به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی آسیایی با اشاره به برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: به‌منظور تأمین نظم و امنیت ترافیکی و تسهیل تردد شرکت‌کنندگان در این مراسم، محدودیت‌هایی در مسیر راهپیمایی اعمال می‌شود.

وی افزود: این محدودیت‌ها از ساعت ۲۴ سه‌شنبه ۱۲ آبان در مسیر تقاطع بلوار شهید مطهری و بلوار رزمندگان (تقاطع اول شهرک کوثر) تا میدان دو طفلان مسلم (میدان لوازم خانگی) در هر دو مسیر شرق به غرب و بالعکس اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان قزوین با اشاره به اعمال محدودیت در مسیر میدان دو طفلان مسلم تا تقاطع اول شهرک کوثر، از شهروندان خواست برای تسهیل رفت‌وآمد در زمان برگزاری مراسم از بلوار امام علی(ع)، بلوار رزمندگان و سایر مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

آسیایی همچنین از رانندگان خواست از توقف و پارک خودرو در محدوده اجرای محدودیت‌های ترافیکی خودداری کرده و با مأموران پلیس راهور همکاری کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در زمان برگزاری راهپیمایی خاطرنشان کرد: با توجه به حضور و تردد عابران پیاده در مسیرهای منتهی به مراسم، رانندگان باید هنگام عبور از این محدوده توجه کافی به جلو داشته و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.



