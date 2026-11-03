به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی‌چگنی صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی ترافیکی و کاهش تصادفات جاده‌ای، نیروهای پلیس راه طی شبانه‌روز گذشته با اجرای طرح‌های نظارتی در محورهای مواصلاتی استان، برخورد با رانندگان متخلف را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان پایش مستمر جاده‌ها، ۴۶ دستگاه خودرو که با انجام حرکات مخاطره‌آمیز، رعایت نکردن سرعت مجاز، سبقت غیرمجاز و سایر تخلفات مشابه، جان و سلامت دیگر کاربران جاده‌ای را به خطر انداخته بودند، شناسایی و متوقف شدند.

رئیس پلیس راه لرستان تصریح کرد: خودروهای متخلف پس از توقیف به پارکینگ منتقل شدند.

شادابی‌چگنی در پایان تأکید کرد: طرح‌های نظارتی پلیس راه و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز به‌صورت مستمر در تمامی محورهای استان ادامه خواهد داشت تا شرایط ایمن‌تری برای تردد رانندگان و سایر کاربران جاده‌ای فراهم شود.