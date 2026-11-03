به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره عملکرد دستگاه‌های مسئول در گذرگاه‌های مرزی و ترانزیتی، با تأکید بر ضرورت تسریع در ترخیص کالا از بنادر و پایانه‌های مرزی کشور، گفت: تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل بار و تسریع در صادرات و ترخیص کالا، نقش مهمی در تقویت اقتصاد کشور و بهبود معیشت مردم دارد.

وی با اشاره به ظرفیت جغرافیایی ایران برای توسعه ترانزیت بین‌المللی اظهار کرد: بر اساس ماده ۵۷ برنامه هفتم، ستاد ملی ترانزیت با ریاست رئیس‌جمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی پیش‌بینی شده است تا سیاست‌های کلان حمل‌ونقل داخلی و خارجی را ساماندهی و برنامه‌ریزی کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: موقعیت جغرافیایی به‌تنهایی مزیت ترانزیتی ایجاد نمی‌کند و عواملی مانند زمان عبور کالا، هزینه جابه‌جایی، امنیت محموله‌ها، کیفیت خدمات، ثبات مقررات و مدیریت یکپارچه نیز در این زمینه تعیین‌کننده هستند. در صورت نبود سرمایه‌گذاری مناسب، حذف مقررات زائد و اصلاح قوانین، کشورهای رقیب می‌توانند جایگاه ایران را در مسیرهای بین‌المللی ترانزیت تصاحب کنند.

رضایی‌کوچی یکی از مشکلات موجود در پایانه‌های مرزی را وابستگی نوبت‌دهی کامیون‌ها به کارت بازرگانی دانست و گفت: وجود کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای باعث شده صاحبان کالا در برخی موارد ترجیح دهند محموله را ابتدا به پایانه مرزی منتقل کنند و سپس با تهیه کارت بازرگانی اجاره‌ای در صف خروج از کشور قرار بگیرند. این شیوه نادرست است و سازمان راهداری باید برای اصلاح آن اقدام کند.

وی با تأکید بر ضرورت حذف مقررات دست‌وپاگیر تصریح کرد: هیئت مقررات‌زدایی به ریاست وزیر اقتصاد باید حذف مقررات مازاد را به‌طور جدی دنبال کند. تجربه دوران جنگ نشان داد که با کنار گذاشتن برخی محدودیت‌ها، وزارت راه و شهرسازی توانست با وجود بمباران و حملات موشکی، دست‌کم دو برابر شرایط عادی کالاها را از بنادر کشور ترخیص و به مقصد منتقل کند؛ اما اکنون بازگشت همان مقررات، مانع فعالیت دستگاه‌های اجرایی شده است.

وی با انتقاد از تعدد کمیته‌ها و شوراهای غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: صدها کمیته و شورا بخش زیادی از وقت مدیران را می‌گیرند، درحالی‌که بسیاری از آن‌ها کارایی لازم را ندارند و باید در مسیر مقررات‌زدایی حذف شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس، تعدد دستگاه‌های مسئول و نبود مدیریت یکپارچه را از دیگر مشکلات پایانه‌های مرزی عنوان کرد و گفت: گاهی مأموریت دستگاه‌های مستقر در این پایانه‌ها با یکدیگر تداخل و حتی تعارض دارد. از این رو باید فرماندهی و حکمرانی واحدی ایجاد شود و مصوبات ستاد ملی ترانزیت برای تمام دستگاه‌ها لازم‌الاجرا و مرجع تصمیم‌گیری باشد.

رضایی‌کوچی پیشنهاد کرد وزارت راه و شهرسازی یا وزارت کشور به‌عنوان متولی اصلی مدیریت پایانه‌های مرزی تعیین شود و افزود: با توجه به اینکه وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد ملی ترانزیت است، این وزارتخانه می‌تواند نقش مؤثرتری در مدیریت یکپارچه پایانه‌ها داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به کیفیت نامناسب برخی تجهیزات مورد استفاده در فرآیند صادرات گفت: حمایت از تولید داخل ضروری است، اما کیفیت تجهیزات نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه در صورت نپذیرفتن کالا از سوی کشور مقصد به دلیل کیفیت نامناسب، محموله و کامیون در آن کشور متوقف می‌شوند و این مسئله به ایجاد صف‌های طولانی و تأخیر در تجارت منجر می‌شود.

این نماینده مجلس توسعه مسیرهای ترانزیتی را ضروری دانست و اظهار کرد: تاکنون حدود ۸۰ درصد بارها از جنوب کشور منتقل شده‌اند، درحالی‌که مرزهای زمینی و دسترسی ایران به دریای خزر ظرفیت‌های مهمی برای توسعه مسیرهای جایگزین هستند. راه‌آهن تبریز به مرز از مسیرهای راهبردی کشور است و باید سرمایه‌گذاری بیشتری در آن انجام شود. همچنین اتصال چشم‌ثریا به محورهای مرند و شمال غرب کشور باید در دستور کار قرار گیرد.

رضایی‌کوچی با تأکید بر ضرورت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی گفت: دولت در بسیاری از موارد توان مالی کافی برای توسعه پایانه‌ها، پارکینگ‌ها، تجهیزات و خدمات لجستیکی ندارد؛ بنابراین باید زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود.

وی در ادامه نقش دستگاه دیپلماسی را در توسعه صادرات و تجارت خارجی مهم دانست و افزود: سفرا و رایزنان سیاسی باید با مسائل اقتصادی و ظرفیت‌های صادراتی کشور آشنا باشند و از طریق گفت‌وگو با طرف‌های خارجی، زمینه ایجاد فرصت‌های تجاری را فراهم کنند.