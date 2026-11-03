به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی محمدی در سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۴۰۵ با راهبری دادگستری کل لرستان با تأکید بر ضرورت انجام اقدامات جدی، ملموس و جهادی برای رفع چالش‌های استان، خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های طبیعی و شهری و صیانت از حقوق عمومی شد.

مدیریت دریاچه گهر؛ تبدیل ظرفیت گردشگری به فرصت توسعه

علی‌محمدی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی لرستان اظهار کرد: استان نیازمند اقدامات جدی و عینی است و دریاچه گهر می‌تواند به‌عنوان یک مزیت راهبردی در خدمت توسعه استان قرار گیرد، اما چالش‌های مدیریتی موجود ممکن است این ظرفیت ارزشمند را به‌جای فرصت، به تهدید تبدیل کند.

وی با اشاره به تعیین مأموریت‌های مشخص برای دستگاه‌های اجرایی افزود: با مدیریت صحیح و هماهنگی میان بخش‌های مسئول، باید زمینه تبدیل دریاچه گهر به یک جاذبه گردشگری سامان‌یافته فراهم شود تا این ظرفیت طبیعی بتواند در معرفی هویت لرستان در سطح ملی نقش‌آفرینی کند.

تسهیل دسترسی شهروندان به بام خرم‌آباد

رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه به موضوع زیرساخت‌های شهری خرم‌آباد پرداخت و بر ضرورت تسهیل دسترسی شهروندان به منطقه بام شهر تأکید کرد.

علی‌محمدی با اشاره به نیاز این منطقه به زیرساخت‌های آب و برق، بهبود امکانات و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان را از الزامات ساماندهی این محدوده دانست.

پیگیری ایجاد مرکز استاندارد برای اسکان توان‌خواهان

وی همچنین وضعیت اسکان توان‌خواهان در مرکز شهر را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد و گفت: شرایط فعلی اسکان معلولان در برخی نقاط نامناسب شهری، موجب نارضایتی شهروندان و بروز چالش‌های اجتماعی شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به مصوبات انجام‌شده در این زمینه تصریح کرد: تلاش بر این است با احداث یک مرکز جامع و استاندارد، زمینه اسکان و ارائه خدمات شایسته به توان‌خواهان فراهم شود.

هشدار درباره آتش‌زدن بقایای کشاورزی

علی‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت صیانت از محیط‌زیست و رعایت قوانین مربوط به این حوزه، نسبت به آتش‌زدن بقایای محصولات کشاورزی، از جمله کاه و کلش، هشدار داد.

وی با استناد به ماده ۲۰ قانون هوای پاک اظهار کرد: آتش‌زدن بقایای کشاورزی علاوه بر واردکردن آسیب جدی به خاک و کیفیت هوا و تهدید سلامت مردم، اقدامی جرم‌انگاری‌شده است و می‌تواند مجازات درجه شش را به دنبال داشته باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: این اقدام علاوه بر پیامدهای قانونی، می‌تواند موجب محدودیت در دریافت تسهیلات نیز شود و در واقع، حق عمومی مردم برای برخورداری از هوای پاک را نادیده می‌گیرد.

علی‌محمدی در پایان از کشاورزان خواست با توجه به مسئولیت‌های عقلی، شرعی و قانونی خود، از آتش‌زدن بقایای محصولات کشاورزی و هرگونه اقدامی که به محیط‌زیست و سلامت مردم آسیب می‌زند، خودداری کنند.