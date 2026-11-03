به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، محمد رستگاری با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای حفظ پایداری راه‌های استان اظهار کرد: با هدف کاهش زمان انسداد محورها و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای، عملیات گسترده‌ای در نقاط مختلف استان انجام شده است.

وی تنقیه و تنظیم بستر ۲۷۴ دستگاه پل، اجرای ۱۶۰ کیلومتر دیورسیون و هدایت جریان آب، اجرای ریپ‌رپ در ۲۸ دستگاه پل و آب‌نما، احداث ۱۵ دستگاه پل و آبرو، بهسازی پنج دستگاه آب‌نما و اجرای ۸۰ متر دیوار ساحلی را از جمله این اقدامات برشمرد.

رستگاری با اشاره به آمادگی تجهیزات و ماشین‌آلات راهداری برای شرایط بحرانی افزود: ناوگان عملیاتی استان به ۱۲ دستگاه لودر، سه دستگاه بیل مکانیکی و پنج دستگاه بولدوزر مجهز است و تمهیدات لازم برای تأمین پل‌های اضطراری لوله‌ای، باکسی و خرپایی با هدف تسریع در بازگشایی محورهای آسیب‌دیده پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون ۱۷ قرارداد با اعتباری بالغ بر ۱۷۳ میلیارد تومان برای بهسازی ابنیه فنی راه‌ها در حال اجراست و پایش مستمر نقاط حساس و هماهنگی با شهرستان‌ها برای مدیریت مخاطرات احتمالی ادامه دارد.