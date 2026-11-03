به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ملکی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در بیانیه‌ای به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، از مردم استان تهران برای حضور در راهپیمایی این روز دعوت کرد و بر ضرورت پاسداشت یاد شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای میناب، تأکید کرد.

در این بیانیه، سیزدهم آبان نمادی از آگاهی، آزادگی، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی نسل جوان در مقاطع سرنوشت‌ساز تاریخ ایران معرفی شده و بر جایگاه دانش‌آموزان به‌عنوان بخشی از سرمایه اجتماعی کشور تأکید شده است.

ملکی با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان، این مقاطع را یادآور جلوه‌هایی از همبستگی، صبوری و اراده مردم ایران در دفاع از سرزمین و هویت ملی دانست.

در بخش دیگری از این بیانیه، با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز میناب آمده است: شهادت این دانش‌آموزان، داغی عمیق بر دل ملت ایران و جامعه فرهنگی و آموزشی کشور گذاشته و یاد آنان، مسئولیت همگانی برای فراهم‌کردن فرصت‌های برابر و ساختن آینده‌ای آگاه‌تر و آبادتر را یادآوری می‌کند.

در ادامه، دانش‌آموزان امروز معماران فردای ایران توصیف شده‌اند و بر ضرورت پرورش نسلی دانا، خلاق، پرسشگر و مسئولیت‌پذیر با برخورداری از هویت فرهنگی و ملی تأکید شده است؛ نسلی که بتواند با تکیه بر دانش، اندیشه، هنر و توانایی‌های خود در مسیر پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کند.

این بیانیه همچنین خانواده‌ها، معلمان، نهادهای فرهنگی و هنری و دستگاه‌های مسئول را در قبال رشد فکری، علمی و فرهنگی دانش‌آموزان دارای مسئولیت دانسته و بر نقش مجموعه‌های فرهنگی در تقویت ارتباط نسل نوجوان با کتاب، هنر، ادبیات و میراث ایرانی ـ اسلامی تأکید کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در پایان، ضمن گرامیداشت روز دانش‌آموز و یاد شهدای این مناسبت، از خانواده‌های شهدا، اصحاب فرهنگ و هنر، معلمان، فرهنگیان، دانش‌آموزان و عموم مردم استان تهران دعوت کرد با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، در پاسداشت این روز تاریخی مشارکت کنند.