خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها:سیزدهم آبان در تقویم رسمی کشور تنها یک مناسبت تاریخی نیست؛ روزی است که نام دانش‌آموز، مدرسه، خیابان و مبارزه با سلطه‌طلبی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. هر سال در این روز، دانش‌آموزان از کلاس‌های درس به خیابان می‌آیند تا در کنار خانواده‌ها و دیگر اقشار جامعه، یادآور رویدادهایی باشند که بخشی از تاریخ معاصر ایران را شکل داده است.

امسال اما راهپیمایی ۱۳ آبان در شرایطی برگزار می‌شود که تجربه جنگ اخیر ایران با رژیم صهیونیستی و آمریکا، موضوع امنیت، استقلال و دفاع از کشور را برای نسل نوجوان ملموس‌تر کرده است.

دانش‌آموزانی که تا دیروز این مفاهیم را بیشتر در کتاب‌های درسی و روایت‌های تاریخی دنبال می‌کردند، امروز با پرسش‌ها و دغدغه‌های تازه‌ای درباره آینده کشور روبه‌رو هستند.

در میان جمعیت حاضر در راهپیمایی بیجار، دانش‌آموزانی دیده می‌شوند که حضور خود را تنها یک برنامه مناسبتی نمی‌دانند؛ آنان معتقدند شناخت تاریخ، آگاهی از تحولات روز و احساس مسئولیت در قبال سرنوشت کشور، از مهم‌ترین دلایل مشارکت در چنین مراسم‌هایی است.

حضور دانش‌آموزان نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری نسل جوان است

رسول محمدی، یکی از دانش‌آموزان حاضر در راهپیمایی ۱۳ آبان، با اشاره به اهمیت حضور نسل نوجوان در این مراسم گفت: ۱۳ آبان یادآور روزهایی است که دانش‌آموزان در تاریخ کشور نقش‌آفرینی کردند و نشان دادند برای دفاع از آرمان‌ها و آینده ایران نباید بی‌تفاوت بود. به همین دلیل حضور ما در این روز، نوعی ادای احترام به دانش‌آموزانی است که برای کشورشان ایستادگی کردند.

وی با اشاره به جنگ اخیر ایران با اسرائیل و آمریکا اظهار کرد: اتفاقات اخیر نشان داد که استقلال و امنیت کشور موضوعاتی نیستند که بتوان به‌سادگی از کنار آن‌ها گذشت.

وی ادامه داد: وقتی یک کشور با تهدید و فشار خارجی روبه‌رو می‌شود، همبستگی مردم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و دانش‌آموزان هم باید نسبت به این مسائل آگاه باشند.

این دانش‌آموز ادامه داد: ما شاید هنوز مسئولیت‌های اجتماعی و اجرایی بزرگسالان را بر عهده نداشته باشیم، اما نسبت به آینده کشور مسئولیم. حضور در راهپیمایی فرصتی است تا نشان دهیم مسائل کشور برای ما اهمیت دارد و نسبت به اتفاقاتی که در اطرافمان رخ می‌دهد بی‌تفاوت نیستیم.

محمدی با تأکید بر نقش آموزش و آگاهی در میان نوجوانان گفت: مهم است که دانش‌آموزان درباره تاریخ کشور و اتفاقات امروز مطالعه کنند و بتوانند با شناخت و تحلیل درست درباره مسائل نظر بدهند. حضور آگاهانه زمانی ارزشمند است که با شناخت و مسئولیت‌پذیری همراه باشد.

جنگ اخیر اهمیت امنیت و استقلال را برای ما ملموس‌تر کرد

محمد رضایی، دانش‌آموز دیگری که در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: پیش از این شاید بسیاری از ما درباره جنگ و تهدیدهای خارجی بیشتر از طریق کتاب‌ها و اخبار اطلاعات داشتیم، اما اتفاقات اخیر باعث شد اهمیت امنیت و آرامش کشور را بهتر درک کنیم.

وی افزود: وقتی خبرهای مربوط به حمله و درگیری را دنبال می‌کردیم، بیشتر متوجه شدیم که حفظ امنیت کشور و دفاع از مردم چقدر اهمیت دارد.

وی ادامه داد: هیچ دانش‌آموزی دوست ندارد به جای درس خواندن و برنامه‌ریزی برای آینده، نگران جنگ و ناامنی باشد؛ همه ما خواهان زندگی در کشوری آرام و پیشرفته هستیم.

این دانش‌آموز با اشاره به حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان بیان کرد: به نظر من حضور مردم در این مراسم نشان می‌دهد که جامعه نسبت به سرنوشت کشور حساس است.

رضایی ادامه داد: ما باید در کنار حضور در مراسم‌های ملی، برای پیشرفت کشور هم تلاش کنیم. درس خواندن، کسب مهارت، شناخت مسائل جامعه و احترام به یکدیگر، کارهایی است که هر دانش‌آموز می‌تواند از همین امروز برای آینده ایران انجام دهد.

۱۳ آبان فرصتی برای شناخت تاریخ و دفاع از آینده ایران است

علی کریمی، از دیگر دانش‌آموزان شرکت‌کننده در راهپیمایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی درباره اتفاقات این روز مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تاریخ کشور نقش مهمی داشته‌اند. این موضوع به ما یادآوری می‌کند که سن کم مانع مسئولیت‌پذیری و اثرگذاری در جامعه نیست.

وی با اشاره به شرایط منطقه و جنگ اخیر ایران با اسرائیل و آمریکا اظهار می‌کند: این اتفاقات برای ما پرسش‌های زیادی ایجاد کرد و باعث شد بیشتر درباره مسائل کشور، استقلال و روابط ایران با دیگر کشورها مطالعه کنیم.

این دانش‌آموز با تأکید بر ضرورت همبستگی ملی افزود: در شرایطی که کشور با تهدید روبه‌رو می‌شود، حفظ وحدت و آرامش جامعه اهمیت زیادی دارد. البته این همبستگی باید با آگاهی و گفت‌وگو همراه باشد تا همه بتوانند با شناخت بهتر مسائل، برای آینده کشور تصمیم‌های درست‌تری بگیرند.

کریمی ادامه می‌دهد: ما دانش‌آموزان آینده این کشور را می‌سازیم. اگر می‌خواهیم ایران پیشرفت کند، باید از همین دوران نوجوانی مسئولیت‌پذیر باشیم، خوب درس بخوانیم، مهارت یاد بگیریم و نسبت به مسائل جامعه بی‌تفاوت نباشیم و حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان هم یکی از راه‌های نشان دادن توجه ما به سرنوشت کشور است.

۱۳ آبان؛ فراتر از یک مناسبت تاریخی

سیزدهم آبان در حافظه تاریخی ایران با سه رویداد مهم گره خورده است؛ تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸. همین پیوند تاریخی سبب شده است این روز در تقویم کشور با عنوان روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شناخته شود.

در این میان، واقعه ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و شهادت شماری از دانش‌آموزان، جایگاه ویژه‌ای در هویت این مناسبت دارد. دانش‌آموزانی که در اعتراض به شرایط آن روزها به خیابان آمده بودند و نامشان در تاریخ مبارزات مردم ایران ثبت شد.

امروز نیز دانش‌آموزان با حضور در راهپیمایی، فرصتی دارند تا درباره نسبت میان آن گذشته تاریخی و شرایط امروز تأمل کنند. انتقال این مفاهیم به نسل جدید تنها با بیان روایت‌های تاریخی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا نوجوانان بتوانند درباره چرایی رویدادها، پیامدهای آن‌ها و نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور گفت‌وگو کنند.

از حضور در خیابان تا مسئولیت در آینده

در کنار پیام‌های سیاسی و تاریخی راهپیمایی، نباید از مسئولیت‌های روزمره دانش‌آموزان غافل شد. دفاع از آینده کشور تنها در حضور در مناسبت‌های ملی خلاصه نمی‌شود؛ تلاش علمی، کسب مهارت، تقویت روحیه همدلی، احترام به حقوق دیگران و مشارکت در حل مسائل جامعه نیز بخشی از مسئولیت نسل جوان است.

نوجوانان امروز در فضایی متفاوت از نسل‌های پیشین رشد می‌کنند؛ دسترسی گسترده به اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی و مواجهه روزانه با اخبار داخلی و بین‌المللی، پرسش‌های تازه‌ای برای آنان ایجاد کرده است.

از این رو، تبیین مناسبت‌هایی مانند ۱۳ آبان باید متناسب با نیازهای فکری این نسل انجام شود و دانش‌آموزان فرصت داشته باشند پرسش‌های خود را مطرح کنند و پاسخ‌های مستند بشنوند.

حضور در راهپیمایی زمانی می‌تواند برای نوجوانان تجربه‌ای اثرگذار باشد که در کنار آن، مدرسه و خانواده نیز فرصت گفت‌وگو و تحلیل را فراهم کنند.

آگاهی از تاریخ، شناخت منافع ملی و فهم پیامدهای جنگ و ناامنی، موضوعاتی نیستند که تنها با یک مراسم یک‌روزه به دست آیند؛ این مفاهیم نیازمند آموزش مستمر و مشارکت فعال خود دانش‌آموزان هستند.

پیام نسل نوجوان برای فردای ایران

راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در بیجار، در کنار گرامیداشت یاد دانش‌آموزان شهید و بازخوانی رویدادهای تاریخی، فرصتی برای شنیدن نگاه نسل نوجوان به شرایط امروز کشور است.

جنگ اخیر ایران با اسرائیل و آمریکا، بار دیگر موضوع امنیت، استقلال و همبستگی ملی را به یکی از دغدغه‌های عمومی تبدیل کرده و دانش‌آموزان نیز در این میان، پرسش‌ها و برداشت‌های خود را دارند.

آنچه می‌تواند پیام این روز را برای نسل جدید ماندگار کند، صرفاً حضور در خیابان و سردادن شعار نیست؛ بلکه پیوند میان آگاهی تاریخی، شناخت تحولات روز، گفت‌وگو و مسئولیت‌پذیری در قبال آینده کشور است.

دانش‌آموزانی که امروز در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور پیدا می‌کنند، فردا در جایگاه معلم، پزشک، مهندس، کارآفرین و شهروندانی اثرگذار قرار خواهند گرفت. سرمایه اصلی کشور نیز همین نسل آگاه، توانمند و امیدوار است؛ نسلی که باید فرصت داشته باشد تاریخ را بشناسد، درباره امروز پرسش کند و برای فردای ایران نقش‌آفرین باشد.

۱۳ آبان در بیجار، اگر قرار است فراتر از یک مناسبت در تقویم باقی بماند، باید صدای دانش‌آموزان را نیز در خود داشته باشد؛ صدایی که از دل مدرسه و خیابان برمی‌خیزد و خواسته اصلی آن، ایرانی امن، مستقل، آباد و برخوردار از آینده‌ای روشن است.