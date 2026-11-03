به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید ستاری با آزادراه شهید فهمیده(تهران-کرج) در منطقه ۵، خرداد ۱۴۰۳ با هدف تکمیل گردش های ترافیکی این تقاطع کلید خورد. این پروژه شامل اجرای ۶ دستگاه پل، اجرای مسیر دسترسی شمالی-جنوبی، دوربرگردان شمال به شمال و تامین حرکت شمال به غرب و شرق به جنوب این تقاطع به همراه احداث کندرو شمالی آزادراه شهید فهمیده در این محدوده است.

مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران با اشاره به فعالیت کلیه جبهه های کاری باقیمانده در پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید ستاری با آزادراه شهید فهمیده، از تسریع اجرای یک دسترسی از شمال بزرگراه شهید ستاری به غرب آزادراه شهید فهمیده خبر داد و افزود: این دسترسی به طول ۷۰۰ متر و عرض ۱۰متر، دو خط عبوری و یک خط اضطرار را تامین می کند.

وی در تشریح مشخصات این بخش گفت: این دسترسی شامل یک دستگاه پل به طول ۳۰۰ متر با عرشه بتنی به طول ۱۴۰متر، دارای ۶ پایه و ۵ دهانه است که احداث آن از پاییز سال گذشته آغاز شد و مراتب اجرایی آن شامل اسکافولدبندی، قالب بندی، آرماتوربندی و بتن ریزی در چند پارت است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران ادامه داد: در هفته جاری بزرگترین دهانه این پل به طول ۴۰ متر با حجم بتن مصرفی ۲۰۰ مترمکعب تکمیل شد.

وی افزود: دو دهانه باقیمانده این پل نیز در پاییز امسال اجرا می شود.

وی در خصوص پیشرفت عملیات اجرایی دسترسی از شرق آزادراه شهید فهمیده به جنوب بزرگراه شهید ستاری اظهار داشت: با لیفت ۴ قطعه باقیمانده عرشه در روز گذشته، نصب عرشه فلزی۳۵۰ تنی پل اصلی به پایان رسید و عملیات تکمیلی آن نیز بزودی آغاز می شود.

صداقتی پیشرفت فیزیکی این پروژه را ۷۵ درصد اعلام کرد و نیمه نخست سال آینده را زمان تکمیل این پروژه دانست.