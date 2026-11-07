به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، بزرگراه یادگار امام(ره) یک شریان شمالی-جنوبی در غرب تهران است. پروژه احداث شاخه غربی بزرگراه یادگار امام با هدف تکمیل بخشی از کمربندی غربی تهران در حدفاصل خیابان امام خمینی تا میدان فتح به طول تقریبی ۲.۵ کیلومتر از سال ۱۴۰۱ آغاز شد. گام نهایی این پروژه که شامل اجرای دو تقاطع چندسطحی در میدان جی و میدان فتح و تامین دسترسی های مورد نیاز در تقاطع با خیابان استاد معین نیز می باشد، روزهای پایانی را پشت سر می گذارد.

مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران با اشاره به اتمام شاخه غربی بزرگراه یادگار امام در پاییز امسال، از بازطراحی پروژه احداث شاخه جنوبی بزرگراه یادگار امام حدفاصل خیابان هرمزان تا تقاطع بزرگراه آیت اله سعیدی به طول تقریبی ۲ کیلومتر خبر داد و افزود: این پروژه از پروژه های جدید و شاخص مدیریت شهری در ماه های آتی خواهدبود.

وی تشریح کرد: شاخه جنوبی بزرگراه یادگار امام در محدوده میدان جی سابق(خیابان هرمزان) از شاخه غربی این بزرگراه جدا می شود و به سمت جنوب می رود و در ادامه از خیابان امام زاده عبداله و خیابان زرند گذر می کند. این بزرگراه از خیابان هرمزان تا سه راه آذری در مسیر شمال به جنوب در سطح منفی دو و در مسیر جنوب به شمال در سطح منفی یک قرار دارد.

صداقتی ادامه داد: این بزرگراه در خیابان زرند به سطح زمین آمده و دو مسیر رفت و برگشت به موازات یکدیگر تا تقاطع بزرگراه آیت اله سعیدی ادامه خواهد یافت. وی افزود: این بزرگراه در هر مسیر دارای دو خط عبوری و یک خط اضطرار می باشد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران اظهار داشت: در طرح اولیه بالغ بر ۸۰۰۰۰ مترمربع تملک الزامی بود که با بررسی های مجدد و مهندسی ارزش، تملک ها به حدود ۵۵۰۰ مترمربع کاهش یافت و بدین صورت صرفه جویی قابل ملاحظه ای برای اجرای این پروژه صورت گرفت.

وی همچنین از تعریض و اصلاح هندسی خیابان های هرمزان و امام زاده عبداله به عنوان بخشی از سطح صفر این پروژه خبر داد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران از اجرای یک دستگاه پل شرقی-غربی در تقاطع خیابان شمشیری با بزرگراه آیت اله سعیدی و اجرای یک تقاطع سه سطحی در بخش اتصال شاخه جنوبی بزرگراه یادگار امام با بزرگراه آیت اله سعیدی و خیابان زرند خبر داد.

صداقتی ابراز امیدواری کرد که عملیات اجرایی پروژه شاخه جنوبی بزرگراه یادگار امام(ره) در سال آینده آغاز شود.

