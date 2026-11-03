به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، در همایش ملی «زنگ بیداری؛ از ایران تا فلسطین» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، امام شهدا، شهدای جنگ‌های اخیر، دانش‌آموزان و معلمان شهید و همچنین شهدای جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: این اقدام ارزشمند که با همکاری و همفکری مجموعه‌های مختلف برگزار شده، شایسته تقدیر است و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روحیه آگاهی، مقاومت و عدالت‌خواهی در میان نسل جوان باشد.

وی گفت: تلاش‌های ایثارگرانه مجموعه هلال‌احمر در کمک‌رسانی به مردم و نجات جان انسان‌ها، جلوه‌های ارزشمندی از همدلی و همراهی ملت ایران را به نمایش گذاشته است.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، این مناسبت را نمادی از حضور آگاهانه دانش‌آموزان در مقابله با نظام سلطه دانست و افزود: این روز یادآور حضور ارزشمند دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷، نقش دانشجویان در سال ۱۳۵۸ و همچنین مشارکت نسل جوان در عرصه‌های مختلف جهاد، ایثار، شهادت و فعالیت‌های اجتماعی است.

کاظمی با اشاره به برگزاری مراسم زنگ استکبارستیزی در مدارس کشور اظهار کرد: فردا رأس ساعت ۸ صبح، این مراسم در مدارس آموزش‌وپرورش برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم با حضوری گسترده، بار دیگر بر اهمیت آگاهی، استقلال‌خواهی و مقابله با سلطه‌طلبی تأکید کنند.

ضرورت انتقال واقعیت‌های تاریخی به نسل‌های آینده

وی با اشاره به تحولات منطقه و شرایط ملت‌های مظلوم، بر ضرورت دفاع از کرامت انسانی و حقوق اولیه انسان‌ها، به‌ویژه کودکان، نوجوانان و زنان تأکید کرد و گفت: تفاوت جبهه حق و باطل همواره در طول تاریخ وجود داشته و ملت‌های مظلوم در نقاط مختلف جهان همواره با ظلم و ستم مواجه بوده‌اند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به مقاومت ملت‌های ایران، یمن و فلسطین خاطرنشان کرد: امروز مسئولیت سنگینی بر دوش دانش‌آموزان، نوجوانان و جوانان سرزمین‌های اسلامی، به‌ویژه ایران عزیز، قرار دارد. این مسئولیت چیزی جز بیداری، هوشیاری و شناخت درست تحولات جهان نیست.

کاظمی تصریح کرد: همدلی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند؛ امروز باید در عرصه رسانه‌های ملی و بین‌المللی نیز کنشگر باشیم و با استفاده از همه ظرفیت‌ها، واقعیت جنایات و ظلم‌هایی را که در نقاط مختلف جهان رخ داده است، به ملت‌ها و نسل‌های آینده منتقل کنیم.

نظام تعلیم و تربیت؛ پرچمدار تربیت نسل آگاه و عدالت‌خواه

وی با تأکید بر مسئولیت خطیر نظام تعلیم و تربیت در این مسیر گفت: سنگین‌ترین مسئولیت بر عهده آموزش‌وپرورش است؛ چراکه پرچمداران آینده این مسیر، دانش‌آموزان امروز هستند.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: ما باید دانش‌آموزانی آگاه، بیدار، هوشیار، مقاوم، جهادگر، عدالت‌خواه و مسئولیت‌پذیر تربیت کنیم تا بتوانند با شناخت تحولات جهانی، در برابر ظلم و سلطه‌طلبی ایستادگی کرده و در مسیر دفاع از حقوق انسان‌ها نقش‌آفرین باشند.

کاظمی در پایان گفت: با حضور پرشور دانش‌آموزان در مراسم ۱۳ آبان، زنگ بیداری، استقامت، عدالت‌خواهی و استکبارستیزی همچنان در مدارس و جامعه طنین‌انداز باشد و نسل جوان با آگاهی و مسئولیت‌پذیری، این مسیر را ادامه دهد.