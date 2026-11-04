رسول شیدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه‌های گرامیداشت ۱۳ آبان از روزهای گذشته در سطح مدارس استان آغاز شده است، اظهار کرد: هدف اصلی ما در برنامه‌های امسال ترویج فرهنگ مقاومت، عدالت‌خواهی و مسئولیت‌پذیری در بین نسل نوجوان و جوان است.

وی با دعوت از دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها و مسئولین برای حضور پرشور در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تصریح کرد: برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای حضور منسجم گروه‌های مختلف انجام شده و دانش‌آموزان اردوهای «جان‌فدا» با پرچم‌ها و نمادهای اختصاصی، تشکل‌های دانش‌آموزی با لباس‌ها و نشان‌های خود و حتی گروه‌هایی از دانش‌آموزان به صورت دوچرخه‌سوار در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان همچنین به تقدیر از نخبه‌های علمی و مدال‌آوران المپیادها و مسابقات فرهنگی-هنری اشاره کرد و افزود: پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر دلجویی و توجه به این عزیزان، برنامه‌های ویژه‌ای برای تجلیل از دانش‌آموزان صاحب مقام در نظر گرفته شده است.

نواختن زنگ استکبارستیزی در مدرسه شاهد اخوان و تجمع در میدان امام(ره)

وی درباره نمادین‌ترین برنامه این روز گفت: «زنگ استکبارستیزی» فردا راس ساعت ۸ صبح با حضور مسئولان استانی در مدرسه شاهد اخوان نواخته خواهد شد و پس از این مراسم دانش‌آموزان به همراه سایر آحاد مردم راس ساعت ۹ صبح در تجمع محوری و راهپیمایی بزرگ ۱۳ آبان میدان امام خمینی (ره) حضور پیدا می‌کنند.

شیدایی تاکید کرد: زنگ استکبارستیزی منحصر به مرکز استان نیست و در تمامی مدارس استان شامل مناطق محروم، روستایی و در همه مقاطع تحصیلی نواخته می‌شود.

وی به برنامه‌های محتوایی مدارس اشاره کرد و گفت: در راستای «جهاد تبیین» کلاس‌ها و نشست‌های گفتمانی متعددی به‌ویژه در مدارس متوسطه دوم با همکاری تشکل‌های دانش‌آموزی برای دانش‌آموزان و اولیا برگزار شده و برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی و المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای از دیگر اقدامات این ایام است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با تاکید بر محوریت خود دانش‌آموزان در اجرای برنامه‌ها یادآور شد: ۱۳ آبان روز دانش‌آموز است از این رو تمامی برنامه‌ریزی‌ها و اجراها به دست خود دانش‌آموزان سپرده شده و همکاران ما تنها نقش راهنما و ناظر را ایفا می‌کنند تا خاطره‌ای ماندگار و ارزشمند در ذهن آنها نقش ببندد.

وی درباره تسهیلات رفت‌ و آمد دانش آموزان نیز خاطرنشان کرد: برای مدارس نزدیک حضور به صورت پیاده‌روی انجام می‌شود و برای مدارس دورتر و احتمالا مناطق روستایی نیز با همکاری سایر ارگان‌ها وسایل حمل‌ونقل عمومی به منظور ایاب و ذهاب دانش‌آموزان فراهم شده است.

شیدایی در پایان با تقدیر از تلاش‌های معلمان و دانش‌آموزان گفت: امسال در شرایطی قرار داریم که باید از این ظرفیت بیشترین بهره را برای ارتقای آگاهی و تعمیق تاریخی، مسئولیت‌پذیری، تاب‌آوری و آمادگی دانش‌آموزان در مواجهه با مسائل روز استفاده کنیم تا روحیه استکبارستیزی همواره در نسل آینده زنده بماند.