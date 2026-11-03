به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه کمیته تخصصی آموزش مدیریت بحران استان کرمانشاه عصر سهشنبه با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران و به ریاست فتاحیان، سرپرست مدیریت بحران استانداری، در سالن جلسات این ادارهکل برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان دستگاههای اجرایی گزارشی از اقدامات و برنامههای آموزشی مجموعههای خود ارائه کردند و به تشریح دورههای برگزارشده و برنامههای پیشبینیشده برای ارتقای سطح آمادگی کارکنان پرداختند.
فتاحیان پس از بررسی گزارشهای ارائهشده، با قدردانی از اقدامات دستگاههای اجرایی در حوزه آموزش کارکنان، اظهار کرد: اگرچه بر اساس ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور، اقدامات قابل توجهی در زمینه آموزش کارکنان دستگاهها انجام شده است، اما در بخش آموزش عمومی و همگانی که در ماده ۱۴ این قانون مورد تأکید قرار گرفته، همچنان با انتظارات قانونی فاصله داریم.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد آموزشی در حوزه مدیریت بحران افزود: آموزشها نباید صرفاً به کارکنان دستگاههای اجرایی محدود شود، بلکه آحاد جامعه نیز باید با راهکارهای پیشگیری، اصول آمادگی، رفتار صحیح هنگام وقوع حوادث و نحوه مواجهه با شرایط اضطراری آشنا شوند.
سرپرست مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به ظرفیت جمعیت هلالاحمر در زمینه آموزشهای همگانی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران باید با همکاری و همراهی جمعیت هلالاحمر استان، برنامههای عملیاتی و زمانبندیشده خود را برای گسترش آموزش عمومی تدوین کرده و در جلسه آینده کمیته ارائه دهند.
فتاحیان همچنین بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای مسئول تأکید کرد و خواستار پرهیز از اقدامات جزیرهای و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و آموزشی هر مجموعه شد.
وی متناسبسازی آموزشهای عمومی با نیازهای واقعی جامعه و مخاطرات موجود در استان را ضروری دانست و بر لزوم برنامهریزی هدفمند برای ارتقای فرهنگ ایمنی و افزایش آمادگی شهروندان تأکید کرد.
در پایان این نشست مقرر شد دستگاههای عضو کمیته، برنامههای مشخص خود را در حوزه آموزش عمومی تدوین و با تقویت همکاری میان نهادهای مسئول، زمینه مشارکت گستردهتر شهروندان در برنامههای پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث و سوانح را فراهم کنند.
کرمانشاه- سرپرست مدیریت بحران استانداری کرمانشاه بر ضرورت گسترش آموزشهای عمومی و مشارکت دستگاههای اجرایی برای افزایش آمادگی شهروندان در برابر حوادث تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه کمیته تخصصی آموزش مدیریت بحران استان کرمانشاه عصر سهشنبه با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران و به ریاست فتاحیان، سرپرست مدیریت بحران استانداری، در سالن جلسات این ادارهکل برگزار شد.
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