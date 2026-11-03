به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه کمیته تخصصی آموزش مدیریت بحران استان کرمانشاه عصر سه‌شنبه با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران و به ریاست فتاحیان، سرپرست مدیریت بحران استانداری، در سالن جلسات این اداره‌کل برگزار شد.



در این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی گزارشی از اقدامات و برنامه‌های آموزشی مجموعه‌های خود ارائه کردند و به تشریح دوره‌های برگزارشده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ارتقای سطح آمادگی کارکنان پرداختند.



فتاحیان پس از بررسی گزارش‌های ارائه‌شده، با قدردانی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی در حوزه آموزش کارکنان، اظهار کرد: اگرچه بر اساس ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور، اقدامات قابل توجهی در زمینه آموزش کارکنان دستگاه‌ها انجام شده است، اما در بخش آموزش عمومی و همگانی که در ماده ۱۴ این قانون مورد تأکید قرار گرفته، همچنان با انتظارات قانونی فاصله داریم.



وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد آموزشی در حوزه مدیریت بحران افزود: آموزش‌ها نباید صرفاً به کارکنان دستگاه‌های اجرایی محدود شود، بلکه آحاد جامعه نیز باید با راهکارهای پیشگیری، اصول آمادگی، رفتار صحیح هنگام وقوع حوادث و نحوه مواجهه با شرایط اضطراری آشنا شوند.



سرپرست مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به ظرفیت جمعیت هلال‌احمر در زمینه آموزش‌های همگانی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران باید با همکاری و همراهی جمعیت هلال‌احمر استان، برنامه‌های عملیاتی و زمان‌بندی‌شده خود را برای گسترش آموزش عمومی تدوین کرده و در جلسه آینده کمیته ارائه دهند.



فتاحیان همچنین بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار پرهیز از اقدامات جزیره‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و آموزشی هر مجموعه شد.



وی متناسب‌سازی آموزش‌های عمومی با نیازهای واقعی جامعه و مخاطرات موجود در استان را ضروری دانست و بر لزوم برنامه‌ریزی هدفمند برای ارتقای فرهنگ ایمنی و افزایش آمادگی شهروندان تأکید کرد.



در پایان این نشست مقرر شد دستگاه‌های عضو کمیته، برنامه‌های مشخص خود را در حوزه آموزش عمومی تدوین و با تقویت همکاری میان نهادهای مسئول، زمینه مشارکت گسترده‌تر شهروندان در برنامه‌های پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث و سوانح را فراهم کنند.