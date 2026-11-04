به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلطانی صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در هفت‌ماهه نخست سال جاری، مجموع عوارض ارزش افزوده و آلایندگی توزیع‌شده میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و اداره امور عشایر استان به ۴۵ هزار و ۲۴۸ میلیارد ریال رسید.

وی افزود: این در حالی است که مجموع منابع توزیع‌شده از این محل در مدت مشابه سال گذشته ۱۸ هزار و ۹۹۲ میلیارد ریال بود که مقایسه این ارقام از رشد ۱۳۸.۲۴ درصدی حکایت دارد.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با تشریح جزئیات سهم شهرداری‌ها گفت: میزان عوارض واریزی به حساب شهرداری‌های استان از ۱۱ هزار و ۲۸۳ میلیارد ریال در هفت‌ماهه سال گذشته به ۲۶ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال در مدت مشابه سال جاری افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۱۳۸.۳۱ درصدی است.

سلطانی همچنین از افزایش منابع اختصاص‌یافته به دهیاری‌های استان خبر داد و بیان کرد: سهم دهیاری‌ها از محل عوارض ارزش افزوده و آلایندگی با رشد ۱۳۸.۶۶ درصدی، از هفت هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال به ۱۷ هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال رسیده است.

وی ادامه داد: سهم فرمانداری‌های مازندران نیز در این مدت با رشد ۱۲۱.۳۴ درصدی از ۲۳۱ میلیارد ریال به ۵۱۲ میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین منابع اختصاص‌یافته به اداره امور عشایر استان از هفت میلیارد ریال در هفت‌ماهه سال گذشته به ۱۷ میلیارد ریال در سال جاری رسید که بیانگر رشد ۱۳۷.۹۹ درصدی است.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با تأکید بر نقش عوارض مالیات بر ارزش افزوده در توسعه مناطق شهری و روستایی تصریح کرد: توزیع این منابع می‌تواند بخش مهمی از اعتبارات مورد نیاز مدیریت شهری و روستایی را تأمین کند و زمینه اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه خدمات عمومی و تقویت زیرساخت‌ها در مناطق مختلف استان را فراهم آورد.

سلطانی خاطرنشان کرد: افزایش وصول و توزیع عوارض ارزش افزوده، علاوه بر تقویت توان مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ظرفیت مشارکت درآمدهای مالیاتی در عمران و آبادانی شهرها و روستاهای مازندران را افزایش می‌دهد و می‌تواند در مسیر توسعه متوازن استان مؤثر باشد.