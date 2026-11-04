https://mehrnews.com/x3dwhR ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵ کد مطلب 6999593 استانها همدان استانها همدان ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵ آغاز راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور پرشور اقشار مردم در همدان همدان-راهپیمایی ضد استکبار ۱۳ آبان صبح امروز با حضور گسترده اقشار مردم در همدان آغاز شد. دریافت 4 MB کد مطلب 6999593 کپی شد مطالب مرتبط آغاز راهپیمایی ۱۳ آبان در ایلام زیر بارش باران راهپیمایی۱۳ آبان در همدان پر شور آغاز شد حالوهوای یزد پیش از شروع راهپیمایی ۱۳ آبان آغاز راهپیمایی پرشور ۱۳ آبان در اهواز برچسبها همدان راهپيمايي 13 آبان استکبار ستیزی
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