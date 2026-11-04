به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی راهپیمایی اقشار مختلف مردم ولایتمدار و انقلابی استان همدان با حضور گسترده و پرشور دانش‌آموزان، دانشجویان و عموم شهروندان در خیابان‌های این شهر آغاز شد.

از ساعات اولیه صبح امروز چهارشنبه اقشار مختلف مردم همدان به سمت محل تجمع اصلی یعنی میدان امام خمینی (ره) شکل گرفت و شرکت‌کنندگان در این آیین باشکوه با در دست داشتن پرچم‌های سه رنگ جمهوری اسلامی ایران، پلاکاردهایی با شعارهای ضد استکباری و پرچم‌های مقاومت و خونخواهی رهبر شهید بار دیگر انزجار خود را از سیاست‌های خصمانه استکبار جهانی به سرکردگی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به نمایش گذاشتند.

حضور نسل نوجوان و جوان به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان با روپوش‌های مدرسه از جلوه‌های بارز این راهپیمایی است که با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب و حماسه تاریخی ۱۳ آبان ۱۳۵۷ را گرامی می‌دارند.

براساس برنامه ریزی‌های انجام شده راهپیمایان همدانی پس از تجمع در میدان امام خمینی (ره) و سر دادن شعارهای کوبنده ضد استکباری ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل (ره)، رهبر شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی صلابت، بصیرت و آمادگی خود را در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی به منصه ظهور برسانند.

نیروهای انتظامی، راهنمایی و رانندگی و دستگاه‌های امدادی استان نیز از ساعات ابتدایی صبح امروز با استقرار در مسیرهای راهپیمایی ضمن روان‌سازی ترافیک، امنیت و آرامش کامل را برای حضور پرشور شهروندان فراهم کرده‌اند.