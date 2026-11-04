به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه جامع علمی کاربردی به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بیانیه ای صادر کرد.

بیانیه دانشگاه بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

یوم‌الله سیزدهم آبان، در حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران، یادآور رویداد سرنوشت‌ساز و ماندگار است که در مقطعی حساس از تاریخ معاصر، جلوه‌ای روشن از آگاهی، آزادگی، استقلال‌طلبی و روحیه استکبارستیزی ملت ایران را به نمایش گذاشته‌ است. این روز پرافتخار، نماد ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری و تجدید عهد با آرمان‌های بلند استقلال، آزادی و صیانت از هویت ملی ایران است؛ آرمان‌هایی که در پرتو ایمان، بصیرت و مجاهدت نسل‌های آگاه و مسئولیت‌پذیر این سرزمین، همواره تداوم یافته‌اند.

سیزدهم آبان، علاوه بر یادآوری حوادث تأثیرگذار تاریخی، فرصتی برای بازخوانی مسئولیت‌های امروز جامعه در صیانت از استقلال و اقتدار کشور و انتقال ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی به نسل جوان است. بی‌تردید، پاسداری از استقلال و عزت ملی، صرفاً در عرصه‌های سیاسی و مواضع اعتقادی خلاصه نمی‌شود، بلکه در گرو برخورداری از توانمندی‌های علمی، فناورانه، اقتصادی و صنعتی و دستیابی به ظرفیت‌هایی است که امکان تصمیم‌گیری مستقل، تولید ثروت ملی و نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم می‌آورد.

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و پاسداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این روز، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان شهید، بر این باور است که اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی در جهان پرشتاب و رقابتی امروز، بیش از هر زمان دیگری به سرمایه انسانی توانمند، دانش کاربردی، مهارت‌های تخصصی، خلاقیت، نوآوری و ظرفیت خوداتکایی در عرصه‌های راهبردی وابسته است. در چنین شرایطی، دانشگاه‌ها به‌عنوان کانون‌های تولید، توسعه و ترویج دانش و پرورش نیروی انسانی، رسالتی خطیر در تبدیل ظرفیت‌های علمی کشور به توانمندی‌های عملی و دستاوردهای ملموس اقتصادی و اجتماعی بر عهده دارند.

بی‌تردید، مفهوم استکبارستیزی در روزگار کنونی، علاوه بر هوشیاری و ایستادگی در برابر هرگونه سلطه‌طلبی و مداخله در سرنوشت ملت‌ها، در عرصه‌های علم و فناوری، خودباوری ملی، خوداتکایی صنعتی، تولید دانش‌بنیان و تربیت نسل‌های توانمند و اثرگذار نیز معنا و تجلی می‌یابد. از این رو، پیشرفت علمی و مهارتی، تقویت بنیان‌های تولید و اقتصاد ملی و پرورش انسان‌هایی دانا، توانمند و برخوردار از روحیه خلاقیت و مجاهدت، از مهم‌ترین ابزارهای صیانت از استقلال کشور و تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است.

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با تأکید بر این باور که سرمایه انسانی ماهر و توانمند، ارزشمندترین پشتوانه توسعه و اقتدار کشور است، عزم راسخ خود را برای ایفای نقشی مؤثر در مسیر توسعه آموزش عالی مهارت‌محور، ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای جوانان، تقویت زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی و پاسخ‌گویی اثربخش به نیازهای واقعی جامعه و صنعت اعلام می‌دارد.

این دانشگاه، ضمن گرامیداشت مجدد یوم‌الله ۱۳ آبان و تجدید میثاق با آرمان‌های والای بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید ایران و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، بر عهد و مسئولیت خود در مسیر اعتلای علمی، توسعه مهارت، تقویت خودباوری و مشارکت فعال در ساختن ایرانی مستقل، مقتدر، پیشرفته و برخوردار از جایگاهی شایسته در جهان تأکید می‌کند و باور دارد که آینده پرافتخار این سرزمین، در پرتو ایمان، دانایی، مهارت، تلاش و اراده نسل‌های آگاه و توانمند آن رقم خواهد خورد.