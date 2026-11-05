به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی صبح پنج‌شنبه در جلسه مجمع الذاکرین شهرستان بشرویه، با اشاره به دقت حسابرسی اعمال در روز قیامت اظهار کرد: در آن روز، تمام لحظات عمر انسان بررسی می‌شود تا مشخص شود هر نفس و هر لحظه در چه مسیری سپری شده است؛ چنان‌که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ»؛ هرکس به اندازه ذره‌ای کار نیک انجام دهد، نتیجه آن را خواهد دید.

وی با اشاره به حدیثی افزود: در چنین شرایطی، برخی افراد می‌گویند: «یا ربنا ما نعرف لنا حسنات»؛ خدایا، ما هیچ عمل نیکی برای خود نمی‌شناسیم که بتوانیم به‌عنوان حسنه ارائه کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: در این هنگام، ندای الهی به آنان می‌رسد که اگر شما برای خود حسنه‌ای نمی‌شناسید، من عملی نیک برایتان سراغ دارم و آن را معرفی می‌کنم؛ عملی که ممکن است انسان در طول عمر خود از ارزش و جایگاه آن غافل بوده باشد.

سالاری مکی با اشاره به ادامه این روایت و نقش محبت امیرالمؤمنین(ع) در ارزش یافتن اعمال نیک اظهار کرد: در این روایت، فردی که برای برادر دینی خود قدمی برداشته و گرهی از کار او باز کرده است، به واسطه محبتی که به امیرالمؤمنین(ع) داشته، مشمول عنایت الهی قرار می‌گیرد.

به گفته وی، این روایت نشان می‌دهد محبت و ارادت به اهل‌بیت(ع) تنها در بیان و شعار خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در عمل، خدمت به دیگران و به‌کارگیری توان و ظرفیت انسان در مسیر ولایت نیز تجلی پیدا کند.

حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به تلاش مداحان و فعالان عرصه فرهنگی و تبلیغی در اجتماعات مردمی برای خدمت به انقلاب و ولایت افزود: این روحیه و مجاهدت نیز جلوه‌ای از محبت عملی به امیرالمؤمنین(ع) است.

حضرت زهرا(س)؛ الگوی عملی محبت و دفاع از ولایت

حجت الاسلام سالاری مکی با اشاره به مقام والای حضرت فاطمه زهرا(س) در حدیث شریف کساء اظهار کرد: در این حدیث، پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و جبرئیل پس از آگاهی از این اجتماع نورانی، مشتاق می‌شود که اجازه حضور در جمع آنان را پیدا کند؛ موضوعی که بیانگر عظمت مقام اهل‌بیت(ع) و جایگاه والای حضرت زهرا(س) است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: حضرت فاطمه زهرا(س) راوی حدیث کساء هستند معارف ناب از اهمیت توجه و عنایت پروردگار به خاندان عصمت و طهارت در این حدیث است و نسخه ای است برای هنگامه سخنی ها و دشواری ها که ما به آن پناه ببریم.

وی با اشاره به سخنی از رهبر شهید انقلاب درباره توسل به حضرت زهرا(س) در ایام فاطمیه بیان کرد: ایشان فرموده بودند: «من رزق کشور را در فاطمیه می‌گیرم»؛ این تعبیر نشان‌دهنده جایگاه توسل به حضرت زهرا(س) و نقش آن بانوی بزرگوار در جلب برکت و عنایت الهی است.

اجتماعات مردمی؛ جلوه‌ای از تداوم مسیر دفاع از ولایت

حجت الاسلام سالاری مکی با تبیین سیره مجاهدانه حضرت زهرا(س) در دفاع از ولایت گفت: آن بانوی بزرگوار با وجود تمام صدمه ها و رنج و بیماری که داشتند، دغدغه اصلی‌شان دفاع از امیرالمؤمنین(ع) و ولایت بود و حتی در آن شرایط دشوار نیز از انجام این رسالت دست نکشیدند.

وی تأکید کرد: سیره حضرت زهرا(س) نشان می‌دهد محبت و ارادت به اهل‌بیت(ع) زمانی در حقیقت خود جلوه‌گر می‌شود که در مسیر دفاع از ولایت و انجام مسئولیت، حتی در سخت‌ترین شرایط، به میدان عمل و یاری از حق تبدیل شود.

حجت الاسلام سالاری افزود: اگر که حضرت زهرا(س) برای دفاع از ولایت امیرالمؤمنین(ع) به در خانه افراد می رفتند، امروز حضور مردم در اجتماعات و میدان‌های دفاع از ولایت، نشان‌دهنده میزان وفاداری و ولایتمداری مردم است و اهمیت این مسیر و مسئولیت همگانی در همین پاسداری از ارزش‌ها است.