فاطمیه روایت مأموریت قرآنی یک بانوی مجاهد در دفاع از ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی پیش از ظهر یکشنبه در همایش فاطمیون با تأکید بر اینکه فاطمیه نباید صرفاً به برگزاری مراسم عزاداری محدود شود، اظهار داشت: فاطمیه یادآور مأموریت قرآنی یک زن مؤمن و مجاهد است که برای دفاع از ولایت وارد میدان شد.

وی ادامه داد: ولایت باید قطب‌نمای حرکت انسان در مسیر بندگی باشد و حضرت زهرا (س) در این مسیر، الگویی بی‌بدیل از مسئولیت‌پذیری و یاری‌رسانی به ولایت هستند.

حجت الاسلام سالاری با بیان اینکه حضرت زهرا (س) با وجود شرایط جسمی دشوار، شبها برای دفاع از ولایت به در خانه انصار می‌رفتند، و به دنبال جریان‌سازی و همراه کردن مردم بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: این رفتار نشان می‌دهد که دفاع از ولایت صرفاً یک اعتقاد قلبی نیست، بلکه مسئولیت و کنشی است که باید در زمان مناسب به میدان عمل برسد.

وی با بیان اینکه امروز نیز باید از خود بپرسیم چه وظیفه‌ای در قبال ولایت داریم، افزود: بصیرت یعنی نیاز لحظه را بشناسیم و تشخیص دهیم چه کاری از دستمان برمی‌آید و باید حضور و ارادت ما به اقدامی مؤثر در مسیر یاری ولایت منتهی شود.

مأموریت قرآنی زنان در روزگار دشوار جامعه

حجت الاسلام سالاری با اشاره به الگوی قرآنی حضرت موسی (ع) و مأموریتی که خداوند به مادر ایشان سپرد، بیان کرد: زمانی که جامعه‌ای در معرض ظلم و تهدید فرعون قرار گرفته بود و نسل‌کشی کودکان در جریان بود، خداوند به یک زن مؤمن مأموریتی سپرد تا آغازگر حرکتی بزرگ باشد.

وی با بیان اینکه در آیه «وَأَوْحَیْنَا إِلَیٰ أُمِّ مُوسَیٰ» نیز این مأموریت الهی به مادر حضرت موسی (ع) مورد اشاره قرار گرفته است، تاکید کرد: این نمونه قرآنی نشان می‌دهد که زنان مؤمن در شرایط دشوار جامعه می‌توانند نقش‌آفرین باشند و با تشخیص درست، مسئولیت‌پذیری و کنشگری، در مسیر تحقق اراده الهی قدم بردارند.

حجت الاسلام سالاری با اشاره به شرایط امروز جامعه و تلاش دشمن برای ایجاد هراس و اختلاف‌افکنی، گفت: در چنین شرایطی، بانوان می‌توانند با حضور آگاهانه و اثرگذار خود در میدان، در برابر هراس‌افکنی و اختلاف‌افکنی و یاس آفرینی بایستند و اجازه ندهند این اقدامات به تضعیف جریان مردمی منجر شود.

وی با تأکید بر اینکه الگوی حضرت زهرا (س) باید در رفتار و مسئولیت اجتماعی بانوان متجلی شود، اظهار داشت: همان‌گونه که حضرت زهرا (س) برای یاری ولایت وارد میدان شدند، امروز نیز بانوان می‌توانند با حضور و کنشگری خود در تقویت این جریان نقش‌آفرین باشند.

عزاداری باید به یاری ولایت منتهی شود

حجت الاسلام سالاری با تأکید بر ضرورت پیوند میان مراسم مذهبی و رشد عملیاتی افراد، گفت: روضه باید دل انسان را به امام متصل کند و این اتصال باید در نهایت به یاری ولایت منجر شود.

وی با بیان اینکه هیئت‌ها باید بتوانند از ظرفیت مجالس مذهبی برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، همدلی و خدمت به مردم استفاده کنند، افزود:اگر فردی در این اجتماعات حضور پیدا می‌کند، باید نتیجه آن در زندگی اجتماعی نیز دیده شود و بتواند گرهی از مشکلات مردم باز کند.

حجت الاسلام سالاری با اشاره به امکان استفاده از ظرفیت اجتماعات مردمی برای گره گشایی در امور مثل تسهیل ازدواج جوانان، بیان کرد: این اجتماعات می‌توانند زمینه‌ساز اقدامات مثبت اجتماعی باشند.

استمرار اجتماعات مردمی نیازمند تدبیر و برنامه‌ریزی است

حجت الاسلام سالاری با بیان اینکه استمرار حضور مردم نیازمند طراحی برنامه‌ها و عملیات‌های متنوع و استفاده از ظرفیت‌های مختلف است، افزود: باید ظرفیت محله‌ها، مساجد و اجتماعات مختلف را فعال نگه داریم و برای استمرار این حرکت برنامه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه انتظار از هیئت‌ها، استمرار و تقویت جریان حضور مردمی است، گفت: امروز شرایط به‌گونه‌ای است که باید این جریان را قوی‌تر از گذشته دنبال کرده و برای استمرار و افزایش اثرگذاری آن برنامه داشته باشیم.

بانوان؛ محور مهم استمرار حضور خانوادگی در میدان

حجت‌الاسلام سالاری با تأکید بر اهمیت حضور بانوان در اجتماعات مردمی، گفت: بانوان نقش محوری در شکل‌گیری و تداوم این اجتماعات دارند و حضور آنان، به‌عنوان بخش مهمی از همراهی خانواده‌ها، زمینه‌ساز مشارکت بیشتر مردان نیز می‌شود؛ ازاین‌رو باید شرایط حضور و مشارکت بانوان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام سالاری با اشاره به اینکه حضرت زهرا (س) الگوی مجاهدت و مسئولیت‌پذیری هستند، بیان کرد: اگر صدیقه طاهره سلام علیها اسوه حسنه برای منجی عالم بشریت هستند، سبک زندگی حضرت زهرا (س) نیز بهترین الگو برای جامعه منتظر هست و می‌طلبد از فرصت فاطمیه برای تبیین این سیره و انتقال پیام آن به نسل امروز استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اجتماعات مردمی می‌توانند زمینه‌ساز انسجام و اتحاد باشند، ادامه داد: این اجتماعات صرفاً محل حضور افراد نیستند، بلکه می‌توانند زمینه پیوندهای اجتماعی و اقدامات جمعی را فراهم کنند بنابراین باید تلاش کنیم این ظرفیت به حل مسائل مردم و گره‌گشایی از مشکلات اجتماعی نیز منجر شود.

حجت‌الاسلام سالاری تأکید کرد: هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی باید با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی، ظرفیت اجتماعات مردمی را در مسیر تقویت انسجام اجتماعی و خدمت به مردم به کار گیرند.