به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح پنج‌شنبه در جریان سفر به استان هرمزگان و در حاشیه نشست ملی ستاد شهدای میناب، از بازارچه صنایع‌دستی مستقر در اتاق بازرگانی بندرعباس بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های تولیدی، فعالیت هنرمندان و صنعتگران و چگونگی عرضه محصولات بومی و صنایع‌دستی این استان قرار گرفت.

در این بازدید، جمعی از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی ضمن معرفی آثار، تولیدات و توانمندی‌های خود، دیدگاه‌ها و مسائل مرتبط با توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای و اقتصادی این حوزه را با وزیر میراث‌فرهنگی در میان گذاشتند.

یکی از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان این عرصه، ایجاد فضایی دائمی، مناسب و در دسترس برای عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی بود، زیرساختی که بتواند ضمن تسهیل ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و خریداران، به افزایش فرصت‌های فروش و تقویت جایگاه اقتصادی هنرهای بومی استان کمک کند.

صالحی‌امیری نیز با توجه به تنوع ظرفیت‌های صنایع‌دستی هرمزگان و ضرورت فراهم‌سازی بسترهای مؤثر برای حمایت از هنرمندان و صنعتگران، دستور ایجاد بازارچه صنایع‌دستی در بندرعباس را به استاندار هرمزگان صادر کرد.