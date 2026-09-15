صالحی امیری در مسیر حرم تا حرم؛ بازدید از بازارچه صنایع دستی آرادان

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صبح سهشنبه در ابتدای سفر خود به غرب استان سمنان، از بازارچه صنایع دستی آرادان واقع در مسیر حرم تا حرم بازدید کرد.
سیدرضا صالحی امیری در این بازدید با بیان اینکه عبور سالانه ۲۰ میلیون زائر رضوی از مسیر استان سمنان از مزیتهای بزرگ گردشگری این استان است، افزود: استفاده از این ظرفیتها میتواند توانمندسازی اقتصاد بومی را به دنبال داشته باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی استان سمنان نیز در این بازدید با بیان اینکه این بازارچه در مسیر حرم تا حرم و با هدف کمک به شناساندن و فروش آثار صنایع دستی تولیدی هنرمندان بومی به زائران رضوی و گردشگران بازگشایی شده است، گفت: این بازارچه هفت غرفه دارد.
جلال تاجیک با بیان اینکه توانمندسازی هنرمندان صنایع دستی بومی و همچنین شناساندن ظرفیتهای آرادان از جمله اهداف بازگشایی این بازارچه است، تأکید کرد: تلاش شده تا شرایطی برای فروش آثار صنایع دستی هنرمندان بومی مهیا شود.
وزیر میراث فرهنگی در سفر یکروزه خود به غرب استان سمنان، در جمع فعالان گردشگری و صنایع دستی در گرمسار سخنرانی خواهد کرد. کلنگزنی یک مجتمع گردشگری نیز از دیگر برنامههای وزیر است.
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