به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خوش‌کلام، در خطبه‌های نماز جمعه بخش جوادآباد، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و اهتمام به فریضه نماز جمعه، اظهار کرد: نماز جمعه علاوه بر آثار معنوی و فردی، زمینه‌ساز وحدت اجتماعی و تقویت ارتباط میان مؤمنان است و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای معنویت و اصلاح رفتار اجتماعی داشته باشد.

وی با اشاره به برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان افزود: امسال شاهد حضور گسترده‌تر مردم نسبت به سال‌های گذشته در این مراسم بودیم و شرایط خاص کشور نیز بر بصیرت و حضور آگاهانه مردم تأثیر گذاشته است.

خوش‌کلام در ادامه با اشاره به تحولات جنگ و پیامدهای سیاسی آن در آمریکا و سرزمین‌های اشغالی بیان کرد: انتخابات اخیر در آمریکا و سرزمین‌های اشغالی و نتایج آن، ابعاد تازه‌ای از هزینه‌های سیاسی تقابل با جمهوری اسلامی ایران را آشکار کرد.

وی با اشاره به اظهارات منتسب به مقام‌های آمریکایی درباره تأثیر جنگ با ایران بر نتایج انتخابات این کشور گفت: دشمن باید بداند که محاسبات اشتباه و اقدامات تجاوزکارانه، علاوه بر خسارت‌های نظامی و از دست رفتن امکانات، می‌تواند هزینه‌های سیاسی سنگینی نیز برای حاکمان آن به همراه داشته باشد.

امام جمعه جوادآباد با اشاره به شهدای جنگ، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز میناب و لامرد، خاطرنشان کرد: ملت ایران خون شهدای خود را فراموش نخواهد کرد و دشمنان باید بدانند که ملت ایران در برابر تجاوز و تهدید، ایستادگی خواهد کرد.

خوش‌کلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خبر خوش برای مردم بخش جوادآباد اظهار کرد: با پیگیری مسئولان و مشارکت و کمک‌های خیرخواهانه مردم، مراحل پایانی تکمیل و تجهیز یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس در حال انجام است و امیدواریم در روزهای آینده این ظرفیت امدادی در اختیار مردم قرار گیرد.

وی افزود: راه‌اندازی این ظرفیت می‌تواند در تسریع خدمات‌رسانی به مصدومان حوادث و سوانح، به‌ویژه در محورهای بین‌جاده‌ای، نقش مؤثری داشته باشد و زمینه حضور سریع‌تر نیروهای اورژانس و امدادی را فراهم کند.

امام جمعه جوادآباد در پایان از مسئولان، خیران و تمامی افرادی که در تأمین و تجهیز این دستگاه مشارکت داشته‌اند قدردانی کرد و خواستار تداوم همکاری‌ها برای ارتقای امکانات خدماتی و امدادی منطقه جوادآباد شد.