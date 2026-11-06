به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با اشاره به فرمایشات امیرالمؤمنین علی (ع) در خطبه ۱۹۵ نهج‌البلاغه اظهار کرد: امیرالمؤمنین (ع) در این خطبه همه بندگان خدا را مورد خطاب قرار می‌دهند و یادآور می‌شوند که انسان بیهوده آفریده نشده و خداوند وی را بدون هدف و مسئولیت رها نکرده است.

وی با بیان اینکه همه موجودات عالم دارای هدف و غایت مشخصی هستند، افزود: خداوند حتی کوچک‌ترین موجودات را نیز بی‌هدف نیافریده است؛ بنابراین چگونه ممکن است انسان که کامل‌ترین موجود در میان مخلوقات است، بدون هدف و بی‌جهت آفریده شده باشد.

امام جمعه گرگان با اشاره به آیه شریفه «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» گفت: مسئولیتی که خداوند بر دوش انسان قرار داده، چنان عظیم است که آسمان‌ها و زمین توان تحمل آن را نداشتند، اما انسان ظرفیت پذیرش این امانت الهی را پیدا کرد.

نورمفیدی با اشاره به تفاوت ظرفیت‌های انسان و سایر موجودات اظهار کرد: همه مخلوقات الهی دارای حد و اندازه مشخصی هستند و نمی‌توانند از محدوده وجودی خود فراتر بروند، اما انسان از ظرفیت بی‌نظیری برای رشد، تعالی و رسیدن به مراتب بالای کمال برخوردار است.

وی ادامه داد: حتی فرشتگان نیز دارای جایگاه و محدوده مشخصی هستند، اما انسان می‌تواند با اراده و اختیار خود مسیرهای مختلفی را انتخاب کند؛ به‌گونه‌ای که می‌تواند در مسیر امام حسین (ع) قرار بگیرد یا راه یزید را انتخاب کند، می‌تواند مانند موسی کلیم‌الله باشد یا همچون فرعون رفتار کند.

امام جمعه گرگان با اشاره به پیشرفت‌های علمی بشر گفت: انسان در آغاز زندگی خود بر روی زمین شاید در غارها زندگی می‌کرد، اما امروز به جایی رسیده است که برای حضور در کرات آسمانی برنامه‌ریزی می‌کند. این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت عظیم انسان برای حرکت و تکامل است.

وی با بیان اینکه علم بشر در طول تاریخ همواره در حال گسترش بوده است، افزود: هر اندازه انسان به کشف اسرار عالم دست پیدا کند، باز هم دانش وی در برابر علم بی‌نهایت خداوند متعال همچون قطره‌ای در برابر اقیانوس است.

نورمفیدی با تأکید بر اینکه هدف اصلی خلقت انسان، رسیدن به خداوند است، گفت: کمال انسان در بندگی خدا خلاصه می‌شود و خداوند این ظرفیت را در وجود انسان قرار داده است تا با خواست و اراده خود در مسیر بندگی حرکت کند و به مراتب بالای کمال برسد.

وی با اشاره به حدیث قدسی «عَبْدِی أَطِعْنِی حَتَّی أَجْعَلَکَ مِثْلِی» خاطرنشان کرد: خداوند به بنده خود می‌فرماید که از وی اطاعت کند تا به جایگاهی والا برسد؛ این همان هدفی است که برای خلقت انسان در نظر گرفته شده است.

امام جمعه گرگان با اشاره به آیه نخست سوره اسراء و موضوع معراج پیامبر اسلام (ص) اظهار کرد: خداوند در این آیه از پیامبر خود با عنوان «عبد» یاد می‌کند و این نشان می‌دهد که بندگی، بالاترین جایگاه انسان است؛ از این رو باید تلاش کنیم تا پایان عمر در مسیر بندگی خداوند ثابت‌قدم بمانیم.

فساد و جنگ با ایران از عوامل شکست جمهوری‌خواهان آمریکا

نورمفیدی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه گرگان با اشاره به تحولات انتخاباتی آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: نتایج انتخابات آمریکا و ناکامی حزب رئیس‌جمهور این کشور، موضوعی قابل تأمل است و باید عوامل مؤثر در آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

وی فساد مالی را یکی از عوامل مؤثر در شکست جمهوری‌خواهان دانست و افزود: حجم معاملات اقتصادی و فعالیت‌های مالی دونالد ترامپ و اطرافیان وی، موضوعی است که حتی در رسانه‌های آمریکا نیز بازتاب داشته و نشان می‌دهد منافع اقتصادی و افزایش ثروت تا چه اندازه در عملکرد آنان نقش داشته است.

امام جمعه گرگان با اشاره به آمار مطرح‌شده درباره معاملات اقتصادی ترامپ و اعضای کنگره آمریکا گفت: وقتی رئیس‌جمهور یک کشور بیش از آنکه به مسائل و مشکلات مردم توجه داشته باشد، درگیر افزایش ثروت و منافع اقتصادی خود و اطرافیانش باشد، نمی‌تواند به‌درستی به نیازهای جامعه رسیدگی کند.

نورمفیدی با بیان اینکه جنگ با ایران نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار بر تحولات سیاسی آمریکا بوده است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به جایگاهی رسیده است که تحولات مربوط به آن می‌تواند بر مسائل داخلی آمریکا نیز تأثیر بگذارد.

وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ برای مردم آمریکا گفت: افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های انرژی، بنزین و گازوئیل و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، مشکلاتی را برای مردم آمریکا ایجاد کرده و این مسائل در تحولات سیاسی آن کشور بی‌تأثیر نبوده است.

امام جمعه گرگان با اشاره به اختلافات درون حزب جمهوری‌خواه آمریکا افزود: حتی برخی از اعضای حزب رئیس‌جمهور این کشور نیز در برابر سیاست‌های وی موضع گرفته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که پیامدهای جنگ و مشکلات اقتصادی، به اختلافات سیاسی در داخل آمریکا دامن زده است.

ایران در برابر زورگویی آمریکا تسلیم نمی‌شود

نورمفیدی با تأکید بر ایستادگی نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: نیروهای مسلح کشور با قدرت در میدان حضور دارند و دستگاه دیپلماسی نیز با استحکام از مواضع و حقوق ملت ایران دفاع می‌کند.

وی با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات گفت: ایران بر شروط خود تأکید دارد و در صورتی که این شروط پذیرفته و عملیاتی شود، زمینه برای گفتگو فراهم خواهد بود، اما ملت ایران هرگز در برابر خواسته‌های زورگویانه آمریکا تسلیم نخواهد شد.

امام جمعه گرگان با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف و ایستادگی آنان در برابر فشارها و اقدامات دشمنان گفت: آنچه مردم را در این ماه‌ها در میدان نگه داشته، روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر جنایت‌های دشمنان بوده است.

نورمفیدی با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، اظهار کرد: شهادت رهبر معظم انقلاب تأثیر عمیقی بر ملت ایران گذاشت و امروز نیز رهبر جدید و جوان انقلاب با استحکام در میدان حضور دارد و نظام اسلامی در برابر زورگویی‌های آمریکا تسلیم نخواهد شد.

وی با بیان اینکه ملت ایران بر مواضع خود ایستادگی خواهد کرد، افزود: کشور ما در برابر زورگویی‌ها و فشارهای دشمنان مقاومت می‌کند تا زمانی که شرایط مورد نظر جمهوری اسلامی ایران محقق شود و بدون تسلیم شدن در برابر دشمن، به اهداف خود دست پیدا کنیم.

دیدارهای دیپلماتیک ایران نشان‌دهنده جایگاه کشور است

امام جمعه گرگان در ادامه با اشاره به سفر محسن رضایی به روسیه و دیدار با رئیس‌جمهور این کشور گفت: نحوه تعامل و برخورد مقامات روسیه با نماینده جمهوری اسلامی ایران، قابل توجه است و می‌تواند بیانگر جایگاه و اهمیت ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.

نورمفیدی با اشاره به تفاوت رفتار رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با مقامات مختلف و نماینده جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: این تفاوت در برخوردها می‌تواند معانی خاصی در حوزه دیپلماسی داشته باشد و نشان‌دهنده جایگاه و قدرت کشور ما باشد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت و پایداری گفت: ملت ایران با اتکا به خداوند و ایستادگی در مسیر حق، از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و امیدواریم نظام اسلامی بتواند در برابر زورگویی‌های دشمنان به اهداف و شرایط مورد نظر خود دست پیدا کند.