به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرعباس با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور اظهار کرد: با وجود گذشت چند سال از ابلاغ این سیاست‌ها و تصویب بخشی از الزامات اجرایی آن در دولت شهید آیت‌الله رئیسی، اقدامات انجام‌شده همچنان با ظرفیت‌های موجود و اهداف تعیین‌شده فاصله دارد.

وی با تأکید بر اینکه سیاست‌های ابلاغی در حوزه اقتصاد دریا نباید روی زمین بماند، افزود: دولت باید با تدوین برنامه‌های عملیاتی، تعیین سهم و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و تسریع در اجرای مصوبات، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های راهبردی سواحل کشور، به‌ویژه استان هرمزگان را فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با بیان اینکه از مجموع حدود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی کشور، دو هزار و ۲۰۰ کیلومتر در این استان قرار دارد، تصریح کرد: چنین ظرفیتی ضرورت اتخاذ نگاهی جامع، یکپارچه و ملی به توسعه دریامحور را دوچندان می‌کند.

توسعه اقتصاد دریا نیازمند برنامه عملیاتی و مدیریت کارآمد است

عبادی‌زاده با اشاره به اهداف تعیین‌شده برای دستیابی ایران به جایگاه نخست منطقه در اقتصاد دریامحور گفت: تحقق این هدف نیازمند مدیریت چابک، کارآمد و هماهنگی میان بخش‌های مختلف است و باید به‌صورت دقیق بررسی شود که کشور در شرایط کنونی چه میزان با این جایگاه فاصله دارد.

وی ادامه داد: برخی کشورها با وجود برخورداری از نوار ساحلی بسیار محدودتر، درآمدهای قابل‌توجهی از ظرفیت‌های دریایی خود کسب می‌کنند؛ بنابراین باید مشخص شود چرا ایران با این میزان برخورداری از سواحل، هنوز نتوانسته است متناسب با ظرفیت‌های خود از اقتصاد دریا بهره‌برداری کند.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به هدف‌گذاری رشد اقتصادی مناطق ساحلی خاطرنشان کرد: مطابق سیاست‌های ابلاغی، رشد اقتصادی فعالیت‌های دریامحور در افق ۱۰ ساله باید به دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور برسد. اکنون که چند سال از این دوره سپری شده است، دستگاه‌های مسئول باید گزارشی شفاف از میزان تحقق این هدف و برنامه‌های جبرانی برای عقب‌ماندگی‌های احتمالی ارائه دهند.

وی تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری، صنایع دریایی، بهره‌برداری از منابع بستر دریا و سایر فعالیت‌های اقتصادی را از محورهای مهم توسعه دریامحور برشمرد و بر ضرورت قرار گرفتن این بخش‌ها در چارچوب یک برنامه هماهنگ تأکید کرد.

مکران بدون طرح جامع به توسعه متوازن نمی‌رسد

عبادی‌زاده در ادامه با انتقاد از نبود برنامه جامع و منسجم برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های سواحل مکران اظهار کرد: توسعه این منطقه راهبردی بدون تعیین دقیق سهم بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: در یک طرح جامع باید ظرفیت‌های کرانه و پس‌کرانه، سهم تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری، کشاورزی و صنعت و همچنین نحوه توزیع جمعیت به‌صورت دقیق مشخص شود تا توسعه منطقه بر اساس برنامه‌ای یکپارچه و متوازن پیش برود.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با اشاره به نشست خود با تعدادی از نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌های مرتبط با منطقه مکران و مسئول وقت این حوزه بیان کرد: در آن نشست موضوع وجود طرح جامع توسعه سواحل مکران مطرح شد، اما بررسی‌ها نشان داد طرح تهیه‌شده هنوز پاسخگوی همه ابعاد و نیازهای توسعه یکپارچه این منطقه نیست.

عبادی‌زاده حمایت از سرمایه‌گذاران بومی، فعالان اقتصادی محلی و بنگاه‌های کوچک و متوسط را از الزامات اصلی تحقق اقتصاد دریامحور دانست و تصریح کرد: توسعه سواحل نباید صرفاً به اجرای پروژه‌های بزرگ محدود شود، بلکه باید امکان مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

وی تأکید کرد: منافع توسعه دریامحور باید به شکل ملموس در زندگی مردم ساحل‌نشین نمایان شود و سرمایه‌گذاران بومی نیز فرصت حضور و فعالیت در این عرصه را داشته باشند.

سفر پنج تا شش روزه رئیس‌جمهور به هرمزگان در دستور کار قرار دارد

امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفت‌وگویش با رئیس‌جمهور درباره توسعه سواحل مکران اظهار کرد: در این دیدار تأکید کردم که توجه دولت به توسعه مکران و حتی طرح موضوع انتقال پایتخت سیاسی، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این منطقه است، اما بررسی مسائل گسترده هرمزگان و سواحل مکران با یک سفر یک‌روزه امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: رئیس‌جمهور در پاسخ به این مطالبه اعلام کرد که در سفری مستقل و به مدت پنج تا شش روز، همراه با مجموعه مسئولان مؤثر در این حوزه به هرمزگان سفر خواهد کرد تا مسائل و ظرفیت‌های مناطق مختلف سواحل مکران را از نزدیک بررسی کند.

عبادی‌زاده با ارزشمند دانستن نگاه مثبت رئیس‌جمهور به توسعه مکران خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود این رویکرد به تصمیمات اجرایی و اقدامات عملیاتی تبدیل شود؛ چراکه مردم مناطق ساحلی مطالبات جدی دارند و دولت باید اجرای سیاست‌های ابلاغی و مصوبات پیشین را با جدیت دنبال کند.

وی گفت: هرمزگان با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، تجاری و جغرافیایی باید به جایگاه شایسته خود دست یابد و این مهم مستلزم تصمیم‌گیری مؤثر و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است.

بازدارندگی ایران بر سه مؤلفه اساسی استوار است

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره الزامات اقتدار و امنیت ملی اظهار کرد: در معماری جدید بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، سه مؤلفه اساسی شامل تقویت توان دفاعی و حفظ آمادگی مستمر، افزایش هزینه هرگونه تجاوز برای دشمن و ایجاد امنیت شبکه‌ای با مشارکت کشورهای منطقه مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بازدارندگی زمانی تحقق می‌یابد که دشمن از اساس به فکر تجاوز نیفتد، افزود: هرگونه تعرض به جمهوری اسلامی ایران باید با هزینه‌ای سنگین برای متجاوز همراه باشد تا محاسبات دشمنان به‌گونه‌ای تغییر کند که اقدام علیه ملت ایران را غیرقابل توجیه بدانند.

عبادی‌زاده تقویت پیوندهای امنیتی و راهبردی میان کشورهای اسلامی را نیز ضروری دانست و تصریح کرد: شکل‌گیری شبکه‌ای از همکاری‌های منطقه‌ای و پیوند ظرفیت‌های داخلی با توانمندی کشورهای اسلامی می‌تواند قدرتی فراتر از امکانات موجود ایجاد کند و زمینه کاهش مداخلات قدرت‌های فرامنطقه‌ای را فراهم آورد.

وی با تشریح ابعاد رویکرد جدید دفاعی کشور عنوان کرد: در این دکترین، پاسخ به تجاوز احتمالی صرفاً به محل شلیک یا نقطه اجرای حمله محدود نمی‌شود، بلکه منشأ اصلی تهدید نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ موضوعی که باید در محاسبات راهبردی دشمنان جمهوری اسلامی ایران لحاظ شود.

صنعت موشکی از ستون‌های اصلی قدرت ملی ایران است

عبادی‌زاده همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم، پدر صنعت موشکی ایران، و قدردانی از مجاهدت‌های نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: صنعت موشکی امروز به یکی از ستون‌های اصلی قدرت ملی کشور تبدیل شده و نقش مهمی در ایجاد بازدارندگی و افزایش هزینه تهاجم برای دشمنان دارد.

وی با اشاره به پیوند میان پیشرفت صنعت موشکی و استقلال نظامی و فناورانه کشور افزود: دستاوردهای این حوزه علاوه بر تقویت توان دفاعی، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در معادلات امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا داده و قدرت چانه‌زنی کشور را افزایش داده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با انتقاد از دیدگاه‌هایی که در گذشته ضرورت توسعه توان موشکی را در برابر مذاکره قرار می‌دادند، تأکید کرد: در جهانی که برخی قدرت‌ها جز زبان قدرت را درک نمی‌کنند، برخورداری از توان دفاعی مستقل و بازدارنده یک ضرورت انکارناپذیر برای صیانت از استقلال، امنیت و منافع ملی است.