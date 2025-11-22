به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده در نشست قرارگاه استانی ائمه جمعه که با حضور حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برگزار شد، با تشریح جایگاه راهبردی هرمزگان در معادلات ملی، بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیتهای ساحلی و اقتصادی این استان تأکید کرد.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با بیان اینکه بسیاری از مسائل شهرهای استان مشترک است و نیازمند بررسی در نشستهای منطقهای است، گفت: هرمزگان با برخورداری از بیش از ۲۲۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، یگانه استانی است که هم به خلیج فارس و هم به دریای عمان دسترسی مستقیم دارد و همین ویژگی آن را به دروازه ایران در آبهای آزاد تبدیل کرده است.
وی با اشاره به سهم مهم هرمزگان در تجارت خارجی کشور افزود: فقط بندر شهید رجایی بیش از ۸۰ درصد واردات و صادرات کشور را مدیریت میکند و این ظرفیت بهتنهایی جایگاه هرمزگان را در اقتصاد ملی بیبدیل ساخته است.
آیتالله عبادیزاده همچنین بخش صنعت را یکی از مهمترین حوزههای اثرگذار استان دانست و اظهار کرد: از پالایشگاهها تا فولاد و آلومینیوم و صنایع انرژیبر در حال گسترش هستند و پالایشگاه ستاره خلیج فارس امروز بالاترین تولید بنزین کشور را برعهده دارد.
وی با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به توسعه سواحل مکران، آینده این منطقه را تعیینکننده دانست و گفت:
بیش از یک دهه است که حضرت آقا بر اهمیت سواحل مکران تأکید دارند. هرچند سرعت کار مطابق انتظار نیست، اما روند توسعه امیدوارکننده است و آینده استراتژیک کشور در این منطقه رقم خواهد خورد.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان سواحل مکران را محور رقابتهای منطقهای آینده دانست و افزود: این منطقه میتواند نقش مهمی در تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه ایفا کند.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان در حوزه گردشگری دریایی و طبیعی تأکید کرد: توسعه هرمزگان بهواسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی و ارتباط آن با آبهای آزاد، میتواند موتور محرک پیشرفت کل کشور باشد.
