به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز بارش باران در تهران، نیروهای خدمات شهری شهرداری تهران برای مدیریت آب‌های سطحی و جلوگیری از آب‌گرفتگی معابر به حالت آماده‌باش درآمده‌اند. در همین راستا، کارگران، ماشین‌آلات و نیروهای عملیاتی در مناطق مختلف شهر مستقر شده‌اند تا در صورت بروز آب‌گرفتگی یا انسداد مسیرهای عبور آب، اقدامات لازم را انجام دهند.

حسین شاه‌پری، مدیر روابط‌عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در پی بارش باران اظهار کرد: از ۴۸ ساعت گذشته، تمام عوامل خدمات شهری اعم از کارگران و ماشین‌آلاتی که می‌توانند در جمع‌آوری آب‌های سطحی کمک کنند، در سطح مناطق و سازمان‌های خدمات شهری در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

وی افزود: همچنین ۱۳۸ ایستگاه آتش‌نشانی در آماده‌باش کامل هستند و نیروهای عملیاتی در ۱۵ نقطه پرخطر شهر تهران مستقر شده‌اند تا برای رفع انسداد مسیرهای آب و آب‌گرفتگی‌های احتمالی اقدام کنند.

شاه‌پری با اشاره به وضعیت معابر پایتخت در جریان بارندگی‌ها گفت: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر آب‌گرفتگی منجر به انسداد معابر نداشته‌ایم و تنها آب‌گرفتگی‌های جزئی در بخش‌هایی از خیابان‌های تهران رخ داده که آن‌ها نیز توسط عوامل خدمات شهری برطرف شده است.

مدیر روابط‌عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران از شهروندان خواست در صورت مشاهده آب‌گرفتگی یا بروز مشکل در تردد خودروها و وسایل نقلیه، موضوع را به سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند.

وی ادامه داد: با توجه به شدت بالای بارش‌ها، ممکن است برخی آب‌گرفتگی‌ها یا مشکلاتی که در تردد خودروها و وسایل نقلیه به وجود می‌آید، از دید عوامل خدمات شهری پنهان بماند؛ بنابراین از شهروندان درخواست می‌کنیم با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند و گزارش‌های خود را ثبت کنند.

شاه‌پری در پایان تأکید کرد: سامانه ۱۳۷ نیز در آماده‌باش کامل قرار دارد و گزارش‌های شهروندان حتماً پیگیری و رسیدگی خواهد شد.