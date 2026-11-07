به گزاری خبرگزاری مهر، مهدی حاج‌علی، معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی در محدوده سرودار محور کرج–کندوان خبر داد و اظهار کرد: در پی بارش شدید باران بامداد شنبه ۱۶ آبان، سیلاب حجم قابل توجهی گل‌ولای را به سطح جاده در محدوده سرودار هدایت کرد.

وی افزود: با توجه به آماده‌باش نیروهای راهداری و احتمال بروز حوادث ناشی از بارندگی، عوامل راهداری گچسر بلافاصله در محل حاضر شدند و با استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات، عملیات پاکسازی گل‌ولای، رفع موانع و بازگشایی مسیر را انجام دادند.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با تأکید بر آمادگی راهداران برای مدیریت حوادث احتمالی از رانندگان خواست با توجه به احتمال تداوم بارندگی و جاری شدن سیلاب، از تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند.