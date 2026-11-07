به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، بر اساس اطلاعیه شماره یک این جمعیت، در بازه زمانی ساعت ۹ صبح روز ۱۴ آبان تا ساعت ۹ صبح روز ۱۶ آبان ۱۴۰۵، بارش‌های جوی هشت استان کشور را تحت تأثیر قرار داد و نیروهای امدادی به ۶۹ نفر از هم‌وطنان امدادرسانی کردند.

بر اساس این گزارش، استان‌های اصفهان، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، البرز، کرمان، کهگیلویه‌وبویراحمد، مازندران و مرکزی از جمله مناطق متأثر از فعالیت سامانه بارشی بودند.

در استان اصفهان، شهرستان گلپایگان و معابر روستایی دچار آب‌گرفتگی شدند. در استان لرستان نیز شهرستان خرم‌آباد، شهر سپیددشت، شهرستان دورود و محور دورود به سپیددشت با آب‌گرفتگی مواجه شدند که در این حوادث ۵۸ نفر دچار حادثه شدند.

همچنین در استان چهارمحال‌وبختیاری، وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی در شهرستان کوهرنگ ۱۱ حادثه‌دیده بر جای گذاشت و در استان البرز نیز معابر شهری شهرستان نظرآباد دچار آب‌گرفتگی شدند.

جمعیت هلال‌احمر با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی از شهروندان خواست از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و به هیچ عنوان از مسیرهای آب‌گرفته و جریان‌های سیلابی، چه با خودرو و چه به‌صورت پیاده، عبور نکنند.

این جمعیت همچنین بر پرهیز از سفرهای غیرضروری هنگام بارندگی شدید و بررسی آخرین وضعیت جوی و راه‌ها پیش از سفر تأکید کرد و از مردم خواست در زمان آب‌گرفتگی معابر از ورود به زیرگذرها و مناطق کم‌ارتفاع خودداری کنند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه، هلال‌احمر با هشدار درباره افزایش احتمال تصادفات در شرایط بارندگی، به رانندگان توصیه کرد سرعت مطمئنه را رعایت کرده، از ترمزهای ناگهانی بپرهیزند و پیش از سفر، وضعیت لاستیک‌ها، عمق آج و فشار باد آن‌ها را بررسی کنند.

همچنین از رانندگان خواسته شده است از ورود به مناطق دارای آب‌گرفتگی و جریان‌های شدید آب خودداری کنند؛ چراکه عبور از آب با عمق بیش از نیم متر می‌تواند موجب خاموش شدن خودرو یا به جریان افتادن و شناور شدن آن شود.

بر اساس اعلام جمعیت هلال‌احمر، شهروندان در صورت بروز حادثه یا نیاز به خدمات امدادی می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز با شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات تماس بگیرند.