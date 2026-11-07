دریافت 6 MB کد مطلب 7002945 https://mehrnews.com/x3dxHg ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰ کد مطلب 7002945 فیلم استان ها فیلم استان ها ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰ سیلاب در کرج؛ خودروها در جریان آب گرفتار شدند جاری شدن سیلاب در کرج، خودروهای عبوری و پارکشده را با خود برد و صحنههایی از خسارت و آبگرفتگی در این شهر رقم زد. کپی شد مطالب مرتبط سیلاب راه ۱۵۸ روستا در بخش پاپی را مسدود کرد؛ قطع برق ۱۲۰ روستا سامانه بارشی سیلآسا در ایلام؛ از طغیان رودخانه ها تا جاری شدن سیلاب آبگرفتگی منازل ۲۸ خانوار در سپیددشت امدادرسانی به ۶۹ نفر در پی بارشهای سیلآسا در ۸ استان کشور برچسبها شهرستان کرج سیل سیلاب
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