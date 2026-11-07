به گزارش خبرنگار مهر، احسان خیراتیان صفایی، ظهر شنبه ، در جمع خبرنگاران ، با اشاره به اقدامات این منطقه برای مدیریت بارش‌ها اظهار کرد: از مجموع ۷۳۰ هزار متر طول شبکه انهار منطقه یک ، بیش از ۶۲۲ هزار متر مربوط به انهار روباز و ۱۰۸ هزار متر مربوط به انهار روبسته است که به‌صورت مستمر پاکسازی و رسوب‌گیری می‌شوند.

وی افزود: با هدف جلوگیری از گرفتگی مسیر عبور آب، بیش از ۸۵ تله زباله‌گیر و ۷۸ حوضچه رسوب‌گیر در مسیر انهار منطقه نصب شده است تا با جمع‌آوری زباله‌ها و ته‌نشینی رسوبات، از انسداد مسیر روان‌آب‌ها جلوگیری شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک ادامه داد: همزمان با بارش‌های اخیر، نیروهای خدمات شهری نواحی دهگانه و ناحیه کوهستان با همراهی ستاد بحران منطقه در آماده‌باش کامل قرار دارند و با استقرار در نقاط حساس و مستعد آب‌گرفتگی، وضعیت معابر، انهار و مسیرهای هدایت آب را به‌صورت مستمر پایش می‌کنند.

صفایی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه مانع یا گرفتگی در مسیر عبور آب، اقدامات لازم برای پاکسازی و رفع موانع انجام می‌شود تا جریان روان‌آب‌ها بدون اختلال برقرار باشد و بارندگی‌ها مشکلی برای شهروندان ایجاد نکند