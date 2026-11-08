احمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اقدام جمهوری اسلامی ایران در قرار دادن نیروی دریایی و نیروی هوایی انگلیس در فهرست سازمان‌های تروریستی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در قبال اقدامات خصمانه کشورها از جمله تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موضعی قاطع خواهد داشت و چنانچه کشورهای دیگری نیز در این مسیر گام بردارند، ایران متناسب با این اقدامات واکنش نشان خواهد داد.

اقدامات خصمانه انگلیس علیه ایران مسبوق به سابقه است

وی با اشاره به اقدام دولت انگلیس در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این اقدام را دارای سابقه و در امتداد سیاست‌های خصمانه این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: از سال ۱۴۰۱، برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، انگلیس و تعدادی دیگر از کشورها، از جمله کانادا، روند طرح موضوع تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران را آغاز کردند و درصدد بودند این رویکرد را به یک گفتمان سیاسی و بین‌المللی تبدیل کنند.

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی یک سال اخیر، به‌ ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، اقدامات و مواضع این کشورها در قبال سپاه پاسداران تشدید شد و پس از جنگ ۴۰ روزه نیز این روند به مرحله‌ای رسید که آنها جسارت بیشتری برای پیگیری و عملیاتی کردن چنین تصمیماتی پیدا کردند.

نادری تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی نیز بر این موضع تأکید دارد که چنانچه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌ عنوان بخشی از نیروهای مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گیرد، جمهوری اسلامی ایران نیز ارتش کشورهای اقدام‌کننده را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار خواهد داد و آنها را به‌ عنوان نیروهای تروریستی خواهد شناخت.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، نیروهای نظامی این کشورها در منطقه در تیررس جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت و به‌ عنوان اهداف مشروع مورد شناسایی قرار می‌گیرند. همچنین حق مقابله و شلیک به نیروهای نظامی کشورهای انگلیس، آمریکا و هر کشور دیگری را که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد، برای خود محفوظ می‌دانیم.

پاسخ ایران به اقدامات ضدایرانی در سطحی بالاتر خواهد بود

نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات خصمانه، رویکردی متناسب و بازدارنده اتخاذ خواهد کرد، گفت: هر سطحی از اقدام و کنش علیه جمهوری اسلامی ایران با واکنشی در سطحی بالاتر مواجه خواهد شد و طرف‌های مقابل باید بدانند که ایران در برابر اقدامات آنها منفعل نخواهد ماند.

نادری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویکرد دولت انگلیس در عرصه سیاست خارجی اظهار کرد: انگلیسی‌ها باید بدانند که به پایان خط رسیده‌اند، چراکه این کشور سال‌هاست جایگاه ابرقدرتی پیشین خود را از دست داده، اما همچنان با اتکا به تصورات به‌جامانده از گذشته، در چارچوب سیاست‌های ایالات متحده آمریکا حرکت می‌کند.

وی افزود: نه‌ تنها انگلیس، بلکه مجموعه اتحادیه اروپا نیز عملاً به دنباله‌رو و تابع سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده و از استقلال عمل لازم در عرصه سیاست بین‌الملل برخوردار نیست. البته انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شده است، اما همچنان در چارچوب راهبردها و سیاست‌های ایالات متحده حرکت می‌کند.

دوران ابرقدرتی انگلیس پایان یافته است

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس با اشاره به ریشه‌های تاریخی این رویکرد، بیان کرد: تصور برخورداری از جایگاه ابرقدرتی، میراثی است که از دوران قدرت سنتی انگلیس و به‌ ویژه قرن نوزدهم میلادی برای سیاستمداران این کشور باقی مانده است، در حالی که واقعیت‌های نظام بین‌الملل نشان می‌دهد دوران ابرقدرتی انگلیس بیش از یک قرن است که به پایان رسیده است.

نادری در پایان تأکید کرد: انگلیس و سایر کشورهای غربی باید واقعیت‌های جدید نظام بین‌الملل را بپذیرند و قدرت‌های نوظهوری همچون جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسند. در غیر این صورت، جمهوری اسلامی ایران توان و جایگاه خود را به این کشورها خواهد شناساند و این امر را با اتکا به قدرت، اقتدار و ظرفیت‌های نظامی خود به اثبات خواهد رساند.