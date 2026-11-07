به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت‌نام از داوطلبان شرکت در مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک، از روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه، به‌صورت رسمی آغاز شد و امروز ۱۶ آبان ماه با نام نویسی از ۲۴ داوطلب برای تصدی سمت های مختلف، پایان یافت.

امروز شنبه ۱۶ آبان ماه و در دهمین و آخرین روز از فرآیند ثبت نام داوطلبان شرکت در مجمع انتخاباتی این کمیته، ۱۲ داوطلب با حضور در محل ثبت نام داوطلبان و ارائه مدارک لازم، ثبت نام کردند.

بر این اساس غلامرضا شعبانی بهار برای تصدی سمت نایب رئیس آقایان و هیئت اجرایی، کاوه صدقی برای سمت نایب رئیس آقایان و هیئت اجرایی، مهران تیشه گران برای سمت نایب رئیس آقایان و هیئت اجرایی، سیدمحمد شروین اسبقیان برای سمت ریاست و هیئت اجرایی، سیدمحمدکاظم واعظ موسوی برای سمت نایب رئیس آقایان و هیئت اجرایی، زهرا نعمتی برای عضویت هیئت اجرایی، ساره جوانمردی برای عضویت هیئت اجرایی، کاظم نظم ده برای سمت نایب رئیس آقایان و هیئت اجرایی، غفور کارگری برای سمت ریاست، فریبا مددی برای عضویت هیئت اجرایی، هادی رضایی برای سمت نایب رئیس آقایان و هیئت اجرایی، سیدمحمد پولادگر برای عضویت هیئت اجرایی، افرادی بودند که در آخرین روز، فرآیند ثبت نام خود را انجام دادند.

لازم به ذکر است علی اصغر هادیزاده و سیداحمد سیدباقری از ثبت نام کنندگان روزهای گذشته، با مراجعه مجدد به ستاد انتخابات تغییراتی در وضعیت ثبت نام خود انجام دادند؛ بدین ترتیب که سیدباقری از کاندیداتوری برای سمت بازرسی انصراف داد و برای سمت نایب رئیسی آقایان ثبت نام کرد.

هادیزاده نیز علاوه بر هیئت اجرایی، برای تصدی سمت نایب رئیسی آقایان نیز اعلام آمادگی نمود.

تا پایان مهلت ثبت نام افراد زیر برای تصدی پست های مختلف اعلام آمادگی و ثبت نام کردند:

ریاست

۱-جلیل کوهپایه زاده

۲- سیدحسن طباطبایی

۳- محمدرضا مظلومی

۴- سیدمحمد شروین اسبقیان

۵- غفور کارگری

نایب رئیس آقایان

۱-علی اصغر هادیزاده

۲-سیداحمد سیدباقری

۳-غلامرضا شعبانی بهار

۴-کاوه صدقی

۵-مهران تیشه گران

۶-سیدمحمدکاظم واعظ موسوی

۷-کاظم نظم ده

۸-هادی رضایی

نایب رئیس بانوان

۱-رقیه اله کرمی

۲- مژگان نصیری زاهد

۳- مریم کاظمی پور

هیئت اجرایی

۱-علی کشفیا

۲-جلیل کوهپایه زاده

۳-سیدحسن طباطبایی

۴-رقیه اله کرمی

۵- محمدرضا مظلومی

۶- مژگان نصیری زاهد

۷- علی اصغر هادیزاده

۸- سیداحمد سیدباقری

۹- مهدی گودرزی

۱۰- مریم کاظمی پور

۱۱-سعید سلگی

۱۲- غلامرضا شعبانی بهار

۱۳- کاوه صدقی

۱۴- مهران تیشه گران

۱۵- سید محمدشروین اسبقیان

۱۶- سیدمحمدکاظم واعظ موسوی

۱۷- زهرا نعمتی

۱۸- ساره جوانمردی

۱۹- کاظم نظم ده

۲۰- فریبا مددی

۲۱- هادی رضایی

۲۲- سیدمحمد پولادگر

بازرس

۱-علی کشفیا

خزانه دار

۱-حامد میرزاحسینی

مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک نیز روز سه‌شنبه هفدهم آذرماه برگزار خواهد شد.