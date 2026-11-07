به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پلیس بلژیک روز شنبه دانشجویانی را که از ۲۲ اکتبر ساختمانی در دانشگاه آزاد بروکسل (ULB) را در اشغال خود داشتند، بیرون کرد و به اعتراض گروهی از دانشجویان دانشگاه و مدارس متوسطه پایان داد.

به گزارش خبرگزاری بلژیکی بلگا، این عملیات در ساختمان «پی‌یک» در پردیس سولبوش انجام شد. معترضان، از جمله دانشجویان مدارس هنر، در چارچوب جنبشی گسترده‌تر در میان جوانان اروپا علیه وخامت شرایط اجتماعی، این ساختمان را اشغال کرده بودند.

آنمی شو، رئیس دانشگاه گفت بیشتر معترضان پس از صدور مهلت قبلی تا روز پنجشنبه ساختمان را ترک کرده بودند، اما شماری همچنان در آنجا حضور داشتند.

وی با بیان اینکه «مرزهای اساسی نقض شده است»، تخریب اموال، ورود غیرمجاز به دفاتر و ایجاد اختلال در فعالیت‌های دانشگاه را از جمله دلایل اقدام برای تخلیه ساختمان برشمرد. شو همچنین از وجود نوشته‌های دیواری نفرت‌پراکن و درخواست‌های صریح برای خشونت در داخل ساختمان انتقاد کرد.

رئیس دانشگاه گفت پس از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای مذاکره، روند قضایی را آغاز کرده‌اند و پلیس با مجوز قضایی وارد عمل شده است.

معترضان نیز در شبکه‌های اجتماعی تخلیه ساختمان را تأیید کردند، اما اعلام کردند چند تن از فعالان در جریان این عملیات بازداشت شده‌اند.

دانشجویان نام ساختمان را به «عایشه ابوبایه» دانشجوی اهل غزه که گفته می‌شود با درخواست ویزای بلژیک او مخالفت شده بود، تغییر داده بودند.

دانشگاه اعلام کرد مقدمات ایمن‌سازی و بازسازی ساختمان برای ازسرگیری فعالیت‌های آموزشی در حال انجام است.